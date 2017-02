M-Files auf Platz 2 im Forbes-Arbeitgeber-Ranking

(fair-NEWS)

Ratingen, 16.2.2017 - M-Files, ein führender Anbieter von Lösungen, die das Management von Dokumenten und anderen Informationen revolutionieren, gibt bekannt, dass das Unternehmen auf dem zweiten Platz im Forbes-Ranking der besten Arbeitgeber im Bereich Cloud-Computing gelistet wird. Neben M-Files versammeln sich auf der Liste "Best Cloud Computing Companies and Best CEOs to Work For in 2017" Unternehmen wie Google, Microsoft, Salesforce und Amazon.Das Forbes-Ranking basiert auf einer unabhängigen Analyse von Daten der Online-Jobbörse und Recruiting-Webseite Glassdoor. Dabei wertete Forbes aus, wie hoch der Anteil der Mitarbeiter ist, die ihr Unternehmen einem Freund empfehlen würden sowie wieviel Prozent der Mitarbeiter den CEO überzeugend finden. Zusätzlich zu den Informationen über Glassdoor nutzte Forbes die aktuelle Auflistung der "20 coolsten Cloud Software Vendors of the 2017 Cloud 100" des US-Channel-Magazins CRN, um das Ranking aufzustellen."Neben unserer Bestrebung, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Produktivität und ihr Innovationslevel durch verbessertes Information Management zu steigern, ist die Bereitstellung einer spannenden, flexiblen und unterstützenden Umgebung, in der die Mitarbeiter gern arbeiten, einer der Schlüsselfaktoren unseres Erfolgs", sagt Jim Geary, Executive Chairman bei M-Files. "M-Files konnte dank der harten Arbeit und des Engagements unserer Mitarbeiter, die eine leistungsstarke und dabei einfach zu nutzende Lösung für das Management von Informationen schaffen wollten, in den vergangenen Jahres stark wachsen. Sie sind das Herz dieses Unternehmens und es gibt nichts Schöneres als zu wissen, dass M-Files für sie zu den besten Unternehmen gehört, für die man arbeiten kann.""Bei dem noch recht jungen Team in DACH spüren wir ebenfalls genau diese Begeisterung für das Unternehmen", erklärt Jan Thijs van Wijngaarden, Channel Sales Manager Deutschland. "Auch wir sind auf fähige und engagierte Mitarbeiter angewiesen und tun einiges dafür, damit sie sich bei uns wohlfühlen und mit Herzblut an unserem gemeinsamen Erfolg arbeiten.""Nicht zuletzt das starke Wachstum in den letzten Jahren und die bereits mehrfach bescheinigte Innovationskraft, machen M-Files zu einem attraktiven Arbeitgeber", ergänzt Dirk Treue, Channel Marketing Manager von M-Files. "Schließlich ist es auch spannend und interessant, bei einem Market Disruptor zu arbeiten."Den Artikel zum Forbes-Rankings finden Leser hier:Auf der Website finden Interessenten eine Guided Tour für M-Files EIM:



Bildinformation: M-Files auf zweitem Platz im Forbes-Arbeitgeber-Ranking