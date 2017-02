HUDORA: Nestschaukel neu gedacht – Abenteuerspielplatz trifft Wohlfühloase!

(fair-NEWS)

Die neuen HUDORA Nestschaukeln mit Zelt vereinen gemütliche Entspannung mit jederMenge Spaß und Bewegung. Die abnehmbaren Zelte der neuen Modelle verwandeln dieHUDORA Nestschaukel im Handumdrehen in eine Entspannungsoase.Remscheid, Februar 2017Die Nestschaukel ist der ideale Platz zum Entschleunigen und um die Zeit nach einem langenTag ein wenig langsamer laufen zu lassen. Für Kids ist sie aber gleichzeitig ein Spaßgarant fürbewegtes hin- und herschwingen. Mit den neuen HUDORA Nestschaukeln mit Zelt wird dieSchaukel zum echten Actiongerät und gleichzeitig zum Ruhepol.Die HUDORA Nestschaukel mit Zelt kommt Anfang 2017 in den Handel und ist in zweifarbenfrohen Größenvarianten (110 cm Ø in Pink und 91 cm Ø in Türkis) verfügbar. DieNestschaukeln sind aus hochwertigem PP gefertigt und verfügen über ein sicheres, in sichgeschlossenes Aufhängungssystem. Sie sind von 140–190 cm höhenverstellbar und bis 100kg belastbar. Das Besondere an den Nestschaukeln ist das mitgelieferte Zelt, das dieSchaukel im Handumdrehen zur Entspannungsoase für Kids verwandelt. Das Zelt ist 123 cmhoch und verfügt über ein praktisches Aufbewahrungsfach. Der beidseitige Roll-Up-Einganglässt sich schnell und einfach öffnen und verschließen. An den Seiten verfügt das Zelt überFenster aus Moskito-Mesh Material.Auch einzeln sind die Zelte in den Farben Grün und Blau verfügbar. Sie können schnell undeinfach an bereits aufgebaute HUDORA Nestschaukeln mit 90 bzw. 110-120 cm Durchmesserinstalliert werden.



Bildinformation: HUDORA Nestschaukel