Pack4Food24.de - Der B2B Onlineshop für Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel

Der Service eines Onlineshops ist für erfolgreiche Unternehmen in unserer immer digitaler und mobiler werdenden Welt nicht mehr weg zu denken. Im Einzelhandel gehört das bestellbare Sortiment im Internet zum guten Ton, und auch im B2B, also dem Business to Business Bereich, findet man das Angebot von Fach- und Großhändlern immer häufiger zur schnellen und einfachen Onlinebestellung.Einer der Vorreiter für ein B2B Bestellportal ist seit einigen Jahren die <a href="www.pro-dp-verpackungen.de">Pro DP Verpackungen aus dem Thüringischen Städtchen Ronneburg bei Gera</a>. Als Spezialist für praktische Serviceverpackungen, günstiges Einweggeschirr, <a href="www.pack4food24.de/Moderne-Snack-to-go-Verpackungen">moderne To Go Verpackungen</a>, innovative Tischprodukte und professionelle Reinigungsmittel versorgt die Pro DP Verpackungen Gastronomen, gastronomische Unternehmen, Hotels, Food Trucks, Lebensmittelhändler, usw. in Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen weiteren Ländern. Wo andere Großhandelsunternehmen aus politischen Gründen Ihre Onlineshops verstecken oder in Schwesterfirmen auslagern, erkannte die Pro DP Verpackungen schon früh das Potential der Verknüpfung von Offline- und Onlinekompetenzen.Da die Pro DP Verpackungen am Markt auch unter dem Alias Pack4Food.de tätig ist, war der Weg zum Onlinekatalog Pack4Food24.de schnell gefunden. Die 24 steht dabei für den großen Vorteil eines Onlineshops, nämlich die Informations- und Bestellmöglichkeit rund um die Uhr. Gerade in der Gastronomie und dem Lebensmittelhandwerk kommt es nicht selten vor, dass die Geschäftszeiten außerhalb der herkömmlichen Servicezeiten eines Großhandelsunternehmens liegen, und mit dem 24h Service im Onlineportal Pack4Food24.de bietet die Pro DP Verpackungen den Unternehmern die Möglichkeit die Bedarfsplanung zu erledigen wenn es ihnen am besten passt. Dabei muss man aber auch nicht komplett auf Beratung verzichten, denn mit zahlreichen Kontaktmöglichkeiten wie Whatsapp, einer Chatfunktion auf der Shopseite, usw. können die Kunden Anfragen hinterlassen, welche das Team der Pro DP Verpackungen dann zeitnah bearbeiten wird.Der größte Vorteil des Onlinekatalogs mit Bestellfunktion ist aber letztlich die Übersichtlichkeit. Auf Pack4Food24.de finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, Food Trucks, Kantinen, Fleischer, Bäcker, und viele weitere Unternehmen eines der breitesten Sortimente Europas, und eine riesige Auswahl rund um Verpackungen, Einweglösungen, <a href="https://www.pack4food24.de/Reinigung-Hygiene">Hygieneartikel und Reinigungsprodukte</a> im täglichen Gastronomiebedarf, Imbissbedarf, Hotelbedarf, Fleischereibedarf, Bäckereibedarf oder dem Bedarf rund um Lebensmittelproduktion, Verkauf, Lieferservice oder das Gastgewerbe. Das Angebot kann hier zeitnah erweitert, gepflegt und angepasst werden, so dass auch die Kunden der Pro DP Verpackungen immer up to date sind.



Bildinformation: Pack4Food24.de Logo