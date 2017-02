NTT Com auch 2017 als Leader im Gartner Magic Quadrant für globale Netzwerk-Services positioniert

(fair-NEWS)

Frankfurt, 16. Februar 2017 – Die NTT Communications Corporation (NTT Com), der Geschäftsbereich der NTT-Gruppe für Daten-, Cloud- und internationale Kommunikation (NYSE: NTT), ist – zum vierten Mal in Folge – Leader in Gartners „Magic Quadrant for Network Services, global" *. Der Bericht wurde im Februar 2017 veröffentlicht, die Positionierung basiert auf der Umsetzungsfähigkeit sowie Vollständigkeit der Vision.Gartners Magic Quadrant Report bewertet Service-Provider für die Vollständigkeit ihrer Vision sowie ihre Fähigkeit, diese Visionen umzusetzen. Gartner zufolge zeigen die im Leader-Quadrant positionierten Unternehmen gute Leistungen und führen eine stabile Organisation mit einer klaren Vision in Bezug auf die Marktentwicklung. Sie bieten ein umfassendes und flächendeckendes Portfolio an Netzwerk-Diensten mit einer guten Servicequalität. Sie adressieren die globalen Netzwerkanforderungen einer breiten Palette an Unternehmen in Bezug auf Größe, geografische Abdeckung und Branchen. Die ‚Leader’ formen die Marktentwicklung, indem sie ihre Reichweite vergrößern, neue führende Fähigkeiten ihrer Klasse sowie neue kommerzielle Modelle entwickeln und diese marktgerecht implementieren.NTT Com ist ein führender Hersteller softwaredefinierter Technologie und bietet branchenführende Ende-zu-Ende-Dienste für globale Unternehmen, die flexible und agile Datennetzwerk- und Cloud-Lösungen benötigen. Der ICT-Spezialist liefert Kunden – auf Basis seiner Global Cloud Vision – schlanke, service-orientierte Netzwerkarchitekturen der nächsten Generation. Sie verringern die Komplexität und optimieren den für traditionelle Enterprise-Netzwerk-Ansätze nötigen Aufwand. Kunden profitieren von einem erstklassigen Support. Proaktivität sowie Nähe zu den Kunden erhöht deren Zufriedenheit. NTT Coms kontinuierliche technische Innovationen und hohe Investitionen bringen fortschrittliche softwaredefinierte Netzwerkdienste, NFV-Funktionen sowie Anbindungsmöglichkeiten für die Multi-Cloud hervor – für Kunden in 196 Ländern.Der Report „Magic Quadrant for Network Services, Global“ kann hier eingesehen werden: https://www.gartner.com/technology/media-products/reprints/ntt_com/299950.html * Der Gartner Report " Magic Quadrant for Network Services, Global " vom 13. Februar 2017 wurde von den Analysten Neil Rickard, Bjarne Munch et al. verfasst.