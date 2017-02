Wo Profi-Sportler die Fitnessgeräte erklären

(fair-NEWS) Neu-Ulm, 14.02.2017 - Ob Ausdauer- oder Rückentraining, Muskelaufbau oder Entspannung: Die HAMMER Sport AG hat sich nicht nur auf die Herstellung und den Vertrieb von Sportartikeln spezialisiert, sondern sich mit den eigenen Markengeräten in der Branche längst einen Namen gemacht. Nun eröffnet das Unternehmen zwei weitere Stores und zeigt damit auch in der Hauptstadt sowie in der Schweiz verstärkt Präsenz. Ab Februar können Sportbegeisterte – und solche, die es werden wollen – in Berlin und Genf aus einer großen Angebotsvielfalt wählen, verschiedene Sportgeräte direkt vor Ort testen und sich von Fachleuten ausführlich beraten lassen.



Mens sana in corpore sano. Dass sich ein gesunder Geist in einem gesunden Körper befindet, das wussten schon die Römer. Die HAMMER Sport AG nimmt sich seit vielen Jahrzehnten diesem Thema an. Mit qualitativ hochwertigen Fitnessgeräten bietet das Neu-Ulmer Unternehmen perfekte Bedingungen für das Training zu Hause. Für alle, die sich gerne um den eigenen Körper kümmern oder ihre Vorsätze für Gesundheit, Vitalität und Wohlbefinden in die Realität umsetzen. Das Produktprogramm umfasst nahezu 600 verschiedene Artikel in fünf Sportbereichen. In den HAMMER Stores können die Kunden alle Trainingsgeräte intensiv testen.



Aus zehn mach zwölf



Im Frühjahr werden zwei weitere HAMMER Stores in Berlin und Genf eröffnet. Neben den bisherigen zehn Filialen in Augsburg, Frankfurt, Köln, Mannheim, München, Neu-Ulm, Stuttgart, Wiesbaden, Hamburg und Zürich ist der direkte Einkauf dann auch in der Hauptstadt sowie der südlichen Schweiz möglich. Neben der Traditionsmarke HAMMER werden dort auch die Premium-Marke FINNLO by HAMMER sowie FINNLO MAXIMUM by HAMMER und SOLE by HAMMER für Hotels und Unternehmen präsentiert. Wer auf der Suche nach Box- und Kampfsport-Artikeln oder passenden Wohlfühlzonen und Entspannungsmöglichkeiten ist, wird auf den jeweils mehr als 300 Quadratmetern in den beiden neuen Stores ebenfalls fündig.



Sich auf den Sattel des Ergometers schwingen oder doch besser den Sitzheimtrainer erproben? Eine Runde auf dem Laufband drehen oder das Rudergerät für sich entdecken? An der Hantelbank an die eigenen Grenzen gehen oder an der Klimmzugstange weit darüber hinaus? In den HAMMER Stores gehört das ausgiebige Ausprobieren zum Geschäftskonzept. „Wir nehmen uns viel Zeit für unsere Kunden. Dass eine professionelle Beratung bis zu zwei Stunden dauert, ist bei uns keine Ausnahme“, sagt Store-Koordinator Bora Alaybeyoglu. Das Verkaufsteam vor Ort besteht aus geschulten Sportwissenschaftlern, ausgebildeten Personal-Trainern und Profi-Sportlern. Die Fachleute gehen auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden ein, um für jeden das passende Gerät zu finden und die optimale Ausstattung zusammenzustellen.



Von Trainingsspaß bis Gesundheitsaspekt



Fit werden. Abnehmen. Muskeln aufbauen. Die Ziele und Wünsche der Kunden sind völlig unterschiedlich. Ob Profisportler oder Fitnesseinsteiger, ob Kraft- oder Ausdauerbegeisterte, ob Freizeitaktivität oder Bewegung im Büro: Motivation und Abwechslung sorgen für großen Trainingsspaß. Dass dabei ein garantiert gesundes, gelenkschonendes Training stattfindet, dafür bringt HAMMER jahrzehntelanges Fitnessgeräte-Knowhow mit ein. Alaybeyoglu: „Um optimale Trainingserfolge zu erzielen, achten wir bei der Herstellung neben dem Design vor allem auf Funktionalität und Bedienkomfort. Und damit sich jeder Fitness für daheim leisten kann, bieten wir nicht nur verschiedene Eröffnungsangebote in den neuen Stores, sondern allerorts exklusive Hersteller-Sondermodelle mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis.“



Eine Stunde lang mit den eigenen Laufschuhen das Laufband testen. Den Kindern in der Mal-Ecke genug Raum für Kreativität lassen. Zwischendrin ein Glas Wasser oder eine Tasse Kaffee genießen. Im HAMMER Store stehen nicht nur die Themen Fitness, Sport und Regeneration im Fokus, sondern auch das besondere Einkaufserlebnis. Die abwechslungsreiche Einrichtung, das vielfältige Sortiment und die kompetente Produktberatung direkt vom Hersteller sorgen für eine rundum angenehme Atmosphäre. Und das trotz schweißtreibender Momente. Wer sich für ein Gerät entschieden hat, kann den optionalen Liefer- und Aufbauservice in Anspruch nehmen – und zeitnah in den eigenen vier Wänden mit dem Training beginnen.