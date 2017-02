Neu: Fernseminar „Texten!“ vom Texterclub erhält Siegel der ZFU

(fair-NEWS)

Augsburg, 16.02.2017. Ab sofort trägt das Fernseminar „Texten!“ vom Texterclub das Siegel der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU). Nach einer umfassenden Prüfung hat die ZFU das Fernseminar mit in die Liste der staatlich geprüften Fernlehrgänge aufgenommen.Mit der Zulassung als Fernlehrgang erfüllt das Fernseminar „Texten!“ auch die Kriterien des Fernunterrichtsschutzgesetztes: Über 50% des Lehrgangs werden über eine räumliche Distanz hinweg absolviert. Es liegt ein privatrechtlicher Vertrag vor, die Ausbildung erfolgt gegen Entgelt und es gibt mindestens eine individuelle Lernkontrolle.Mehr Sicherheit durch die staatliche PrüfstelleDie Auszeichnung mit dem Siegel der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht hat sowohl Vorteile für Texter als auch künftige Arbeitgeber: Die Inhalte des Seminars werden fachlich wie didaktisch wertvoll aufbereitet. Außerdem werden die behandelten Inhalte mit wissenschaftlich fundiertem Wissen untermauert. Ein im Texterclub ausgebildeter Texter verfügt somit über hohe Kompetenzen, die ihm durch das neue Siegel auch staatlich bestätigt werden. Künftige Arbeitgeber wissen sofort, dass sie einen professionellen Werbetexter beauftragen und hohe Anforderungen an ihn stellen können.Fernlehrgang für Anfänger und FortgeschritteneIm Fernseminar lernen die auszubildenden Texter nicht nur die grundlegenden Text-Basics, sondern auch professionelle Tipps für das Verfassen von Texten in Print- und Onlinemedien. Aber auch ein eigenes Redigiersystem bekommen sie mit auf den Weg. In insgesamt 10 Lektionen erarbeiten sich die Teilnehmer das Wissen zu diesen und weiteren Themen selbst. Zusätzlich betreut sie das Texterclub-Team durch ansprechende Web-Seminare und telefonische Unterstützung.„Stefan Gottschling hat mit diesem Erfolgs-Seminar ein Standardwerk für Texter geschaffen. Aber auch für diejenigen, die das Schreiben für Werbung, Verkauf und Content-Marketing professionalisieren wollen.“ (Monika Schotsch)Vorteile der staatlichen ZulassungDie neue Auszeichnung bringt positive Veränderungen für die Teilnehmer des Seminars mit sich. Nach dem erfolgreichen Bestehen eines Abschlusstestes erhalten sie ein Zertifikat, auf welchem ab sofort das Siegel der ZFU abgebildet ist. Dieses Zeugnis steht für die hohe Qualität der Ausbildung. Es dient als angesehene Referenz für Bewerbungen.Nähere Informationen und ProbelektionDetails zum Fernseminar und dem Texterclub sind auf der Website www.texterclub.de einsehbar.Unter folgendem Link kann eine kostenlose Probelektion angefordert werden: www.texterclub.de/fernseminare/fernseminar-probelektion/