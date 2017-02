Gemeinsam nachhaltig

(fair-NEWS)

Der Ende Dezember 2016 erschienene zweite Nachhaltigkeitsbericht der Contargo-Gruppe steht ab sofort zum Download auf der Webseite des Unternehmens bereit. In den drei Kapiteln Ökologie, Wirtschaft und Soziales informiert das Container-Hinterlandlogistik-Netzwerk auf der Grundlage der weltweit anerkannten Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI G4) über seine nachhaltigen Aktivitäten in den Geschäftsjahren 2014 bis 2016.Anschaulich und mit Beteiligung vieler Mitarbeiter sowie anderer Stakeholder dokumentiert Contargo auf 63 Seiten die Nachhaltigkeitsstrategie und die Fortschritte bei der Verankerung von Nachhaltigkeit im Unternehmen: „Wir haben unseren Nachhaltigkeitsbericht deutlich erweitert“, sagt Kristin Kahl, Sustainable Solutions Managerin bei Contargo. „Diese Ausgabe umfasst die Kennzahlen fast aller Unternehmen der Gruppe.“Das liegt auch daran, dass sich in den letzten Jahren einiges getan hat: „Nach der Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts 2014 hat Contargo drei Auszeichnungen für nachhaltiges Engagement erhalten“, freut sich Kristin Kahl. „Diese Preise haben sehr viel im Unternehmen angestoßen, so dass wir ein regelrechtes ‚Nachhaltigkeits-Outing’ erlebt haben.“Beispiele in Wort und BildDeshalb umfasst der Bericht neben den üblichen Kennzahlen auch zahlreiche Statements von Mitarbeitern aus den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen. So entsteht ein buntes Bild von der Nachhaltigkeit bei Contargo, das von den Geschäftsführern bis zum Lkw-Fahrer reicht. Von der Kaikante bis in die Marketingabteilung zeigen sie, welche Maßnahmen und Projekte bereits durchgeführt werden, welche ressourcenschonende Technik eingesetzt wird, welche Pläne es noch gibt, aber auch wie sich einzelne Mitarbeiter privat engagieren.Der Nachhaltigkeitsbericht von Contargo erscheint alle zwei Jahre und ist im Sinne der Nachhaltigkeit ausschließlich digital erhältlich. Sie können den vollständigen Bericht auf der Contargo-Webseite als PDF herunterladen: https://contargo.net/de/company/sustainability/ Die englischsprachige Version des Nachhaltigkeitsberichts wird in Kürze verfügbar sein.



Bildinformation: Der Contargo-Nachhaltigkeitsbericht 2016 (Quelle: Contargo)