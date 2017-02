AlixPartners gewinnt Telekommunikationsexperten Roman Friedrich als Managing Director

(fair-NEWS) Düsseldorf (16. Februar 2017) - Roman Friedrich (50) stößt als Managing Director zum global tätigen Beratungsunternehmen AlixPartners. Mit dem erfahrenen und breit vernetzten Telekommunikationsexperten baut AlixPartners sein Technologie-, Medien- und Telekommunikations (TMT)-Team am Standort Düsseldorf weiter aus. Friedrich verfügt über mehr als 20 Jahre Consulting- und Managementerfahrung und hat in seiner bisherigen Tätigkeit vor allem europäische Telekommunikationsunternehmen in den Bereichen strategische Transformation und Digitalisierung beraten. Er publizierte eine Vielzahl von "White-Papers" und Branchen-Studien. Friedrich wird als Mitglied des deutschen Managementteams von AlixPartners den Ausbau der Expertise im Bereich Digitale Transformation weiter vorantreiben, um den wachsenden Bedarf in diesem Sektor zu decken. Roman Friedrich kommt von Strategy& (vorher Booz & Company). Ab 2012 leitete er dort den globalen Digital- sowie den Communications-, Media- und Technology (CMT)-Bereich. Davor war er Leiter der globalen und europäischen CMT-Practice von Booz & Company und war Mitglied des europäischen Managementteams. "Die europäische Telekommunikationsbranche steht vor dem größten Umbruch ihrer Geschichte. Dem Investitionsbedarf in die Infrastruktur stehen heute Einbrüche bei den klassischen Umsatzbringern gegenüber. Klassische Telekommunikationsunternehmen müssen massiv digitalisieren, um diese Schere zu schließen", sagt Andreas Rüter, Deutschlandchef von AlixPartners. "Dafür sind renommierte Berater mit langjähriger Erfahrung und ausgezeichneter Expertise besonders gefragt. Wir freuen uns, dass Roman Friedrich unser Team künftig im Telekommunikationsbereich verstärkt." Ein Foto von Roman Friedrich, Managing Director bei AlixPartners, finden Sie <a href="http://bit.ly/2laRWwN">hier</a>.

Über AlixPartnersAlixPartners steht als global tätiges Beratungsunternehmen für die ergebnisorientierte Unterstützung namhafter Unternehmen in komplexen Restrukturierungs- und Turnaroundsituationen und für die Umsetzung anspruchsvoller Ertragssteigerungsprogramme. Branchenexpertise und weitreichende Erfahrung in Geschäftsprozessen in Verbindung mit tiefgreifendem Know-how der finanziellen und operativen Restrukturierung ermöglichen es AlixPartners, auf Herausforderungen in Konzernen, Großunternehmen sowie bei mittelständischen Unternehmen einzugehen. In zahlreichen Fällen haben erfahrene Manager von AlixPartners bei herausfordernden Unternehmenssanierungen interimistisch Führungsfunktionen übernommen.AlixPartners hat mehr als 1500 Mitarbeiter in weltweit mehr als 25 Büros und ist seit dem Jahr 2003 mit eigenen Büros in Deutschland vertreten. AlixPartners ist im Web zu finden unter www.alixpartners.de