Die Ausstellung PINOCCHIO IST EIN ALIEN in der Galerie RUBRECHTCONTEMPORARY zeigt die neue Werksphase der Künstlerin Straszewski.Magie liegt in der Luft…denn dieser ALIENSEPPL, so der Titel des Bildes, ist fast 280 cm hoch und außerdem fehlt ihm (noch) die Nase.Collodis Protagonist Pinnocchio hat nur einen Traum: er möchte ein echter Mensch werden. Nachdem der alte Gepetto ihn aus einem Holzscheit geschnitzt und zum Leben erweckt hat, läuft er ihm weg und erlebt Abenteuer, in denen er die Spielregeln des Lebens aufzudecken sucht und ergründet welche zu beachten und welche zu übertreten sind. Es menschelt, wie es maschint und immer ist Energie im Spiel(zeug), digital outsourcing auch nur eine Form von Projektion, aber was steckt dahinter, treibt alles an? Die "Diktatur der Kunst" etwa?? *Leander Rubrecht



Bildinformation: PINOCCHIO IST EIN ALIEN Christine Straszewski, courtesy RUBRECHTCONTEMPORARY