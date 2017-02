Smart Lifestyle Hotel Alpin - Die Unterkunft in Schenna

(fair-NEWS)

Familiengeführtes Schenna Hotel mit atemberaubendem PanoramablickAuf 730 Meter Höhe gelegen befindet sich das Alpin Schenna, welches seinen Gästen einen Wohlfühlurlaub mit Panoramablick bietet. Das von der Familie Götsch geführte Hotel ist ein Ruhepol inmitten der Südtiroler Bergwelt. Das Smart Lifestyle Hotel Alpin liegt in der Kurstadt Meran und vermittelt seinen Gästen einen Hauch von Luxus in direktem Kontakt mit der Natur. In der Umgebung des Hotels gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung des Urlaubs. Man kann Wandern, Radfahren, Klettern, Gleitschirmfliegen und vieles mehr. Im Sommer lässt es sich auf der Sonnenterrasse im Green-Spa-Bereich des Hotels herrlich entspannen und Sonne tanken.Moderne Wohnträume und regionale Kochkunst im Hotel Schenna AlpinDie zeitgemäßen Zimmer der Pension Alpin verfügen über einen Flat-Screen-TV, komfortable Betten und ein hochmodernes Badezimmer. Die meisten Zimmer besitzen zudem einen Balkon, von dem die Gäste die fabelhafte Aussicht auf die Gipfel der Texelgruppe und die Mutspitze genießen können. Zu einem richtigen Wohlfühlurlaub gehört natürlich auch gutes Essen, dieses wird von Küchenchef Johannes Götsch und seinem Team täglich frisch zubereitet. Als Zutaten werden ausschließlich frische, regionale Zutaten verwendet. Es wird ebenfalls Wert auf Fair-Trade und Bio-Produkte gelegt, um den Kunden ein leckeres sowie gesundes Geschmackserlebnis zu bieten. Zu den Gerichten werden erlesene Weine aus der Region gereicht.Alpin Schenna – Unterkunft in Schenna mit exzellentem WellnessbereichIm Green-Spa des Smart Lifestyle Hotels können sich die Gäste richtig verwöhnen lassen. Zur Wellnesswelt gehören neben zwei Saunen auch ein Ruheraum und ein Outdoor Infinitypool, von dem aus das Bergpanorama bewundert werden kann. Dies kreiert eine einzigartige Atmosphäre beim entspannenden Bad im Pool. Auch Massagen gehören zum Spa-Angebot, welches in diesem Jahr durch einen Hot-Whirlpool erweitert wurde. Das Alpin Schenna bietet seinen Gästen somit eine einmalige Kombination aus Genuss, Natur, Wellness und Aktivurlaub.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.alpin-schenna.com/