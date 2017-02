Digital Health-Startup Junomedical erhält TEMOS Qualitäts-Zertifizierung

(fair-NEWS)

Berlin, Deutschland - 16. Februar 2017 - Das Berliner Startup Junomedical ( www.junomedical.com ) - eine digitale Plattform, die Patienten weltweit Zugang zu erschwinglichen Behandlungen bei Spitzenmedizinern ermöglicht - hat das Temos Zertifizierungsprogramm für Facilitators erfolgreich durchlaufen. Die internationale Plattform für Medizintourismus erhält die Zertifizierung und das Siegel für “Qualität in der internationalen Koordination von Medizintourismus”.Vor allem im Internet können viele Patienten nicht einschätzen, welche Anbieter seriös sind. Die Temos Zertifizierungen helfen Patienten dabei, vertrauenswürdige und zuverlässige Vermittler zu erkennen.Junomedical bietet transparente Informationen zu medizinischen Behandlungen, Krankenhäusern und Ärzten weltweit, hält strikte EU/Deutsche Datenschutzrichtlinien ein und unterstützt Patienten vor, während und nach ihrer Behandlung.“Eine unserer größten Herausforderungen ist es, das Vertrauen von Patienten in der intransparenten Medizintourismusbranche zu gewinnen”, sagt Dr. Sophie Chung, Gründerin und CEO von Junomedical. “Wir arbeiten hart daran, eine digitale Plattform zu erschaffen, die Zugang zu hochqualitativen medizinischen Behandlungen ermöglicht, egal wo der Patient wohnt oder wie viel er/sie verdient. Unser Ziel ist es, Patienten den besten Service zu bieten - völlig kostenlos. Der Patient steht für uns an erster Stelle. Dank unserer Temos Zertifizierung können sich Patienten sicher sein, dass sie ihre Gesundheit in vertrauenswürdige Hände geben.”Einer der Treiber hinter der Temos-Akkreditierung ist Junomedicals proprietäres Bewertungssystem, das Krankenhäuser nach derzeit 80 Qualitätsstandards objektiv bewertet. Junomedical arbeitet nur mit den Krankenhäusern zusammen, die einen bestimmten Mindestwert erreichen. Der Bewertungsalgorithmus evaluiert unter anderem Akkreditierungen, Zertifizierungen, Ärztemitgliedschaften, Transparenz, Internationalität, Offenheit für internationale Patienten, sowie interne und externe Bewertungen.Aus über 10000 Möglichkeiten weltweit, arbeitet Junomedical derzeit mit den 50 besten Krankenhäusern in 10 Ländern zusammen, darunter die Berliner Charité und das Universitätsklinikum Heidelberg.



Bildinformation: Junomedical.com