360° Segeltuchtaschen – übernimmt Vertrieb Inhouse ab 01.04.2017

(fair-NEWS) Der Hamburger Hersteller Taschenagentur Kramer übernimmt ab 01.04.2017 den Vertrieb der Marke 360° Segeltuchtaschen direkt aus dem eigenen Haus.



Frühzeitig zum Saisonauftakt 2017 übernimmt das Team um Sabine Moormann die Sales-Verantwortung für die DACH-Region.



Das nachhaltige Kolllektionskonzept aus gebrauchtem Segeltuch und weiteren up- und recycelten Materialen setzt ein klares Signal in die Zukunft.



„Wir freuen uns auf die kommende Saison und wissen, dass wir dem Handel mit unseren nachhaltigen und urbanen Taschen und vielfältigen Accessoires eine tolle Partnerschaft anbieten.“ sind sich Edzard Kramer und Sabine Moormann einig.



Ansprechpartner PR: Frau Catherine Colombo, Tel. +49 40 3980 7671 /



eMail.catherine@taschen-aus-segeltuch.de



Ansprechpartner Sales: Frau Sabine Moormann, Tel. +49 40 3980 7671 / eMail.sabine.moormann@360grad.hamburg



360° Segeltuchtaschen - unser Name steht für Nachhaltigkeit. Bereits seit Mitte der Neunziger Jahre verwenden wir in unserer Hamburger Manufaktur gebrauchte Segel, um im Upcyclingverfahren handgearbeitete Taschen herzustellen.

Wir kaufen die Segel direkt bei Seglern und Yachtbesitzern, um sie in einem Familienbetrieb in Polen zu Taschen aus Segeltuch weiter zu verarbeiten. Jede Tasche ist ein einmaliges Unikat mit eingenähtem Herkunftsnachweis der Schiff und Reise nennt.

Als Taschendesigner besitzt Geschäftsführer Edzard Kramer ein ausgezeichnetes Gespür für Trends und hochwertige Verarbeitung.

Robustes Segeltuch und kreative Ideen schafften so ein reichhaltiges Angebot an Freizeittaschen und Shopping Bags für Damen und Herren.

Die beliebten weißen Umhängetaschen sind weithin durch ihr maritimes Design sichtbar. Gemäß dem Motto: "Sie waren auf den Weltmeeren zu Hause, jetzt kommen Sie in Deine Stadt!"

