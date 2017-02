Befliesbare Duschsitze und Dampfbadsitzbänke in Modulbauweise - so einfach gehts!

(fair-NEWS)

Module aus EPS – für den Dampfbadbau oder Trockenbau (Wellnessbereiche)Für Heimwerker die ein Dampfbad selber bauen möchten, bietet SOLEUM GmbH EPS-Sitzformen an, die von der Firma selbst beim Bau von Dampfkabinen einsetzt. Mit diesen krativen Modulen können Sie sich Ihr Dampfbad individuell zusammenstellen oder auch von Soleum GmbH vorfertigen lassen.Ob Dampfbadsitze, Dampfbadliegen, oder Wellnessliegen mit Infrarotwärme (freistehend im Raum). Die Kombinationsmöglichkeiten und Einsatzgebiete sind sehr vielseitig.Vorteile der Dampfbadbänke aus EPSrasch aufgebaut (kein mauern und stauben)leicht zu bearbeiten bzw. zu verändernkostengünstig (da viel Arbeitszeitwegfall).perfekte Basis für die DampfbadheizungDie SPA-Module bzw. Dampfbad-Formteile lassen sich aber nicht nur im Dampfbad bzw. in der Dampfdusche einsetzen sondern sind auch im Trockenbau ideal einzusetzen. Ob Wellnessbereich, Wohnzimmer oder Badezimmer, geschwungene, organische Formen sind immer ein Blickfang.Die flexible Dampfbadsitzbank gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, Längen, Tiefen – mit oder ohne Lehne. Das Material der Dampfbadsitzbank ist immer EPS, sehr stabil und dennoch leicht (auch zu bearbeiten)Mit diesen Dampfbadbänken baut man auch in den Hotels und Thermen, die Dampfbäder und gewärmte Sitzbereiche. Diese EPS-Sitzelemente sind also vielseitig einsetzbar. Die Hartschaum-Sitze sollen elektrisch beheizt werden! Dazu gibt es elektrische Heizmatten welche zwar vergleichbar der elektrischen Fußbodenheizmatte sind aber wesentlich leistungsstärker (300W/m2) und auch eine spezielle Teflonisolierung aufweisen.Dampfbadheizmatten auf Maß für Dampfbäder und SPA-ModuleDiese Dampfbadheizmatten sind Netzheizmatten für aggressive Bereiche und in Epoxidharzbelägen.Verlegung im Fliesenkleber- und Mörtelbett, sowie in Epoxidharzbelägen.Aggressive Bereiche sind Räume in denen hochkonzentrierte Putzmittel verwendet werden wie z.B. öffentliche Bäder,Lackierereien, aber auch Räume mit solehaltiger Atmosphäre z.B.SOLEUM, Heilstollen . Hier ist es erforderlich Heizleitungen zu verwenden, welche gegenchemische Belastungen resistent sind. Solche Heizleitungen sind ferner erforderlich, wenn diese in EPS-Modulen (unsere SPA-Module) z.B. Wellnessliegen eingebaut werden.



Bildinformation: SOLEUM GmbH