Richard Wolf gewinnt M&K AWARD 2017 in der Kategorie "IT und Kommunikation"

(Knittlingen, 16. Februar 2017) Das Medizintechnik-Unternehmen Richard Wolf hat beim Management & Krankenhaus AWARD 2017 den ersten Platz mit der innovativen OP-Integrationslösung core nova in der Kategorie B "IT und Kommunikation" belegt.Gleich zwei Produkte von Richard Wolf, die kleine und kompakte Kameralösung ENDOCAM Flex HD sowie die Integrationslösung core nova, wurden im Herbst 2016 von der Jury als Finalisten in zwei unterschiedlichen Kategorien ausgewählt. Die nominierende Jury besteht aus Vertretern vom bvitg, BDIA, DGKH, fbmt und dem Universitätsklinikum Heidelberg. Von Oktober bis November 2016 konnten die Leser und Online-Besucher über ihr Lieblingsprodukt abstimmen.In der Kategorie B "IT und Kommunikation" wurde die OP-Integrationslösung core nova von Richard Wolf auf Platz eins gewählt. "Wir sind sehr stolz und freuen uns, eine solche Auszeichnung zu erhalten. Vielen Dank an alle, die für uns abgestimmt haben", so Christian Obermeier, Leiter Marketingkommunikation bei Richard Wolf.core nova - OP-Integration in jedem MaßstabDas vollständig netzwerkbasierte OP-Integrationssystem core nova des Medizintechnik-Unternehmens unterstützt Kliniken bei der Optimierung der Prozesse im Operationssaal - u.a. mit komfortablem Videorouting, einfachen Dokumentationslösungen und integrierter Gerätesteuerung. Dank voller Skalierbarkeit der Komponenten sind, von einer mobilen Lösung bis zur umfassenden Vollintegration, vielfältige Ausprägungs-formen möglich.Da für core nova auf die im Krankenhaus vorhandene IT-Infrastruktur zurückgegriffen werden kann, ist eine schnelle und kostengünstige Installation möglich. Ein eigener Technikraum wird nicht benötigt, was den Platz- und Energieaufwand deutlich reduziert.Die Steuerung des Systems erfolgt über Touchscreen-PCs, die unabhängig voneinander arbeiten und so die parallele Ausführung von Aufgaben ermöglichen. Dies kann für eine echte Prozessoptimierung genutzt werden. Geräte, OP-Tische und OP-Leuchten können in das System integriert und Voreinstellungen (Presets) benutzerdefiniert gespeichert werden. Das komfortable Medienmanagement ermöglicht unter anderem die Dokumentation aller eingebundenen Videoquellen.



Bildinformation: core nova auf Platz eins gewählt