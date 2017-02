Tourismusmus Messe auf dem Darß am 2.3.2017 – „Die Region für die Region“

(fair-NEWS) Am 2. März 2017 von 10.00 bis 17.00 Uhr veranstaltet der regionale Tourismusverband eine Tagesmesse im The Grand Ahrenshoop. Die Messe, auf der sich eine Vielzahl touristischer Anbieter sowie Orte präsentieren, richtet sich an Mitarbeiter aus Hotellerie, Gastronomie, Zimmervermittlungen und Touristinfos.



Geboren wurde die Idee zur regionalen Messe mit dem Titel „Die Region für die Region“ im Pressestammtisch Fischland-Darß-Zingst, mit dem Anliegen Mitarbeiter aus touristischen Betrieben wie Touristinfos, Kurverwaltungen, Hotels, Gaststätten u. ä. über die Freizeitangebote und Ausflugsziele der Region Fischland-Darß-Zingst und der Vogelparkregion Recknitztal zu informieren. Auf diese Weise sollen Sie dem Urlaubsgast interessante Tipps und Informationen über die Region geben und Fragen beantworten können. „Außerdem“, so hofft Marketingverantwortliche Sandra Frese, „entstehen auf diese Weise auch Kontakte oder Netzwerke, die sonst nicht zustande kommen würden.“



Folgende Aussteller präsentieren sich:



• Kur & Tourismus GmbH Zingst mit der TI, dem Museumshof, dem Experimentarium und dem Max Hünten Haus

• Touristinformation Ribnitz-Damgarten

• Tourismusverein Vogelparkregion Recknitztal

• Kur- und Tourist GmbH Darß & Kurverwaltung Born

• Nationalparkamt Vorpommersche Boddenlandschaft

• Förderverein Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft

• Natureum Darßer Ort

• Salzreich Trinswillershagen

• Ostseemühle Langenhanshagen

• Körks Strandarena

• Marlower Kanu- und Bootsverleih

• Deutsches Bernsteinmuseum

• Ostseeschmuck Schaumanufaktur

• Usedomer Bäderbahn

• Vogelpark Marlow

• Niederdeutsches Bibelzentrum

• Eselhof I-AAH Klockenhagen

• Reederei Zingst

• Reederei Rasche

• Luwe Regional

• Bernsteinreiter Hirschburg

• Gut Darß

• Aquadrom Graal-Müritz

• Duft-Noten Ziolkowski

• Darß-Museum Prerow

• Urlaubsfutter

• adebar GmbH



Die Tagesmesse findet im Foyer des The Grand Ahrenshoop am 2. März 2017 von 10.00 bis 17.00 Uhr statt. In Vortragsreihen um 10.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr stellen sich die touristischen Anbieter in kurzen jeweils 5 Minuten Vorträgen vor. Der Eintritt ist frei.

Externe Besucher sind ebenfalls herzlich willkommen.