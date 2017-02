Fit machen für die Zukunft am Informationstag "Digitale Transformation“

(fair-NEWS)

Am 15. März präsentieren die Spezialisten von cobra, Iron Mountain, netCo und windream beim Informationstag „Digitale Transformation“ in den Räumlichkeiten der Handelskammer Hamburg Vorteile, Herausforderungen und effiziente Wege, um papierbasierte Abläufe in die digitale Welt zu überführen. Auf der praxisorientierten Veranstaltung haben die Besucher die Möglichkeit in vielfältigen Vorträgen und persönlichen Gesprächen live und hautnah zu lernen und zu erleben, wie sie die Digitalisierung konkret selbst erfolgreich gestalten können.Beim Informationstag "Digitale Transformation" in Hamburg am 15. März 2017 können Besucher im Rahmen des Vormittagsprogramms von 10.00 – 13.00 Uhr oder während des Nachmittagsprogramms von 15.00 – 18.00 Uhr vielfältige Vorträge zum hilfreichen Einsatz von Softwarelösungen für eine erfolgreiche Digitalisierung besuchen und sich im Anschluss in persönlichen Gesprächen direkt mit den Experten vor Ort austauschen. Der Fokus der Veranstaltung liegt darauf anhand konkreter Beispiele aufzuzeigen, wie die Digitalisierung von papierbasierten Abläufen zu mehr Zeit für die Kundenbetreuung führt und gleichzeitig dabei hilft Prozesse zu optimieren, Kosten zu sparen sowie die eigenen Umsätze zu pushen.Los geht es mit dem Vortrag „ERP, DMS, ECM? Ich will doch nur arbeiten!“ der netCo GmbH. Darin werden die effiziente Vernetzung der Systeme sowie die Vorteile einer zentralen Dokumentenverwaltung genauestens erläutert. Als Nächstes können sich die Besucher dann auf das Thema „E-Mail- und Dokumentenmanagement – patentiert und integriert“ freuen. In der Präsentation werden rechtliche Stolpersteine beim Umgang und der Archivierung von E-Mails sowie das sichere Dokumentenmanagement vom anwesenden Experten der Firma windream verständlich erklärt und Lösungen aufgezeigt.Der CRM-Hersteller cobra widmet sich dann den „Erfolgsfaktoren für das Kundenmanagement“. Dabei werden der Nutzen und die weitreichenden Folgen einer gut gepflegten Datenbank als Erfolgsgrundlage für die Betreuung entlang der Customer Journey anschaulich dargestellt. Denn die Nutzung von Informationen beginnt beim Leadmanagement zur erfolgreichen Neukundengewinnung und erstreckt sich dann bis hin zur zielgerichteten Ansprache für eine langanhaltende Kundenbindung. Den Abschluss bildet der Vortrag „Und was mache ich mit dem Papier von gestern?“. Warum gibt es nach wie vor so viel Papier und wie kann man das Papieraufkommen verringern? Diesen Fragen geht das Unternehmen Iron Mountain auf den Grund und zeigt den Zuhörern gleichzeitig auf, wie Papier effizient verwaltet und digitalisiert werden kann und welche erheblichen Vorteile sich daraus ergeben.Informationstag "Digitale Transformation"Handelskammer Hamburg, 15. März 2017, 20457 HamburgVeranstalter: cobra, Iron Mountain, netCo und windreamTermine: 10.00 - 13.00 Uhr | 15.00 - 18.00 UhrProgrammdetails und Anmeldung unter: www.cobra.de/digital-crm



Bildinformation: cobra, Iron Mountain, netCo und windream zeigen den Weg hin zum papierlosen Büro