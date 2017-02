Deutsches Institut für Service-Qualität ernennt Knauber Erdgas erneut zum Servicesieger

(fair-NEWS) Berlin - 16. Februar. Branchenweit arbeiten die meisten deutschen Unternehmen sehr kundenorientiert - zu dem Ergebnis kommt das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) GmbH & Co .KG bei seiner aktuellen Auswertung zum Service-Preis 2017. Über die verschiedenen Servicebereiche hinweg gibt es jedoch laut DISQ deutliche Qualitätsunterschiede. Insbesondere bei der Beratung per Telefon, Mail und im Internet haben viele Firmen Optimierungsbedarf.



Eine erstklassige Performance in allen Servicebereichen bescheinigt das DISQ Knauber Erdgas im Rahmen seiner aktuellen Auswertung zum Service-Preis 2017. Wie schon in den Vorjahren rangierte das Bonner Unternehmen unter den Testsiegern. Das DISQ hatte im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv die Leistungen von insgesamt 484 Unternehmen aus 17 verschiedenen Kategorien unter die Lupe genommen.



"Wir freuen uns, dass wir unseren 1. Platz aus den Vorjahren verteidigen konnten", sagte Holger Vohrmann, Geschäftsführer von Knauber Erdgas, bei der Preisverleihung am 14.02.17 in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz. "Das Urteil bestätigt uns in unserer täglichen Arbeit und motiviert uns, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen."



Grund zur Freude gab es genug, denn Knauber Erdgas ging als Sieger der Kategorie "Energie" aus der Auswertung hervor. Als eines von lediglich zwölf Unternehmen gelang es Knauber Erdgas damit den Siegerplatz aus dem Vorjahr zu verteidigen. Der Auswertung des DISQ lagen insgesamt 59 Studien zugrunde, die innerhalb eines Jahres durchgeführt wurden. Im Rahmen der Auswertung wurden rund 16.300 verdeckte Servicekontakte analysiert.



Über alle Branchen hinweg stellte das DISQ einen Trend hin zu einer guten Kundenorientierung fest. Am besten schnitten viele Firmen bei der Beratung vor Ort ab, bei der Beratung per Mail, Telefon und im Internet gab es indes deutliche Qualitätsunterschiede.



Für Knauber Erdgas war es nicht die erste Auszeichnung durch das DISQ. Bereits in den vergangenen zwei Jahren gewann Knauber Erdgas den Service-Preis. Darüber hinaus erzielte das Unternehmen vier Jahre in Folge - von 2013 bis 2016 -hervorragende Ergebnisse bei der Gasanbieter-Studie von DISQ und n-tv.