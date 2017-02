Service - meist falsch verstanden und total unterschätzt

(fair-NEWS)

Service wird als wichtig erachtet, um Kunden zufriedenzustellen. Doch kursieren die unterschiedlichsten Ansichten sowie Ansätze für Service. "Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was echter Service bringen kann", weiß Service-Experte Michael Thissen. Hier zeigt er auf, welches Grundverständnis jeder braucht, um echten Service überhaupt leisten zu können."Wie Service verstanden wird, ist ein echtes Dilemma", findet der Andersdenker und strategische Berater für echten Service Michael Thissen. Unternehmen profilieren sich damit, um den eigenen Status dem Wettbewerb gegenüber hervorzuheben. Die Realität sieht allerdings ganz anders aus.Auch ein Blick ins World Wide Web liefert völlig unterschiedliche Erläuterungen dieses Begriffs: Kundenservice, Reparaturservice, Kundendienst, Dienstleitung, Wartung oder Inspektion bis hin zum Bedienen und Betreuen von Gästen werden hier aufgeführt. Genau das zeigt das große Dilemma: "All diese oberflächlichen Erklärungen haben nichts mit echtem Service zu tun!" weiß Thissen. Doch wo fängt der überhaupt an?"Jedes Unternehmen muss sich heutzutage als erstes intern richtig aufstellen, um eine echte Serviceorientierung sicherzustellen", erklärt der Service-Experte. Das bedeutet: Jeder Einzelne in seiner Position, in seiner Organisationseinheit. Und diese Einheit richtet sich wieder nach der Gesamtstrategie des Unternehmens aus. Jeder Einzelne verhält sich darin gegenüber seinen Kolleginnen und Kollegen genauso serviceorientiert. "Das bedeutet, dass jeder Service-Dienstleister gegenüber dem anderen ist, damit der seine Arbeit gut machen kann."Als strategischer Berater unterstützt und begleitet Michael Thissen Unternehmen dabei, echten Service bei sich fest zu etablieren. Er ist überzeugt: "Wer innerhalb seiner Organisationseinheit - von Mensch zu Mensch - eine service-orientierte Grundhaltung etabliert, lebt das automatisch auch zum Kunden hin."Weitere Informationen zu Michael Thissen unter: <a href="www.michaelthissen.de/"> www.michaelthissen.de</a>



Bildinformation: Experte für echten Service: Michael Thissen