Neue Plattform zur Optimierung der Personalauslastung

Mitarbeiter mit der richtigen Qualifikation zur richtigen Zeit für den richtigen Job verfügbar zu haben, ist eine ziemlich komplexe Herausforderung für Unternehmer. Und dennoch: Nicht selten schlägt eine schlechte Personalplanung auf den Erfolg des Unternehmens. Die Onlineplattform spitzenbrecher.ch unterstütz nun Unternehmen bei der Optimierung der Auslastung.Wie können wir Auftragsspitzen brechen ohne in kostenintensive Personalkosten investieren zu müssen? Und was machen wir dann mit unseren Fachkräften in Flaute-Zeiten? Diese Fragen stellten sich die Unternehmer Florian Rüegg und Reto Keller der Firma Solinaut GmbH als sie mit neuen Aufträgen betraut wurden. «Es kann schon vorkommen, dass sich die Auftragslage schnell ändert», weiss Rüegg aus eigener Erfahrung. Die Selektion qualifizierter Mitarbeiter ist schwierig und aufwändig. «Zudem darf die jeweilige Einarbeitungszeit nicht unterschätzt werden», so Rüegg.So schnell wie zusätzliche Mitarbeiter benötigt werden, kann ebenso der Fall eintreten, dass zu viel Personal vorhanden ist. «Das wäre wohl der schlimmste Fall», ist Keller überzeugt. Kostenintensive Mitarbeiter, welche nicht ausgelastet bzw. produktiv sind, schlagen schnell zu Buche.Eine Plattform mit Festangestellten«Uns hätte es geholfen, auf eine Plattform zurückgreifen zu können, welche Unternehmer bei der Optimierung der Personalauslastung unterstützt», erinnert sich Keller. Eine Plattform, auf der sich Unternehmer gegenseitig Festangestellte verleihen können um Spitzen im eigenen Unternehmen zu brechen. «Und da es diese Plattform noch nicht gegeben hat, haben wir sie selbst entwickelt», fügt Rüegg an.Kostenloses Tool für UnternehmerDie initiativen Jungunternehmer haben so kurzerhand die Online-Plattform spitzenbrecher.ch entwickelt, auf der sich Unternehmer nun gegenseitig Personalressourcen anbieten können. Die Plattform ist deutschsprachig und komplett kostenlos. Zentral dabei ist, dass die Unternehmer – im Falle eines Matchs – die Konditionen selbst untereinander vereinbaren. Spitzenbrecher.ch dient lediglich als Vermittlungsplattform von Festangestellten auf.Weitere Informationen: www.spitzenbrecher.ch