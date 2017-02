ISH Messe Frankfurt am Main

Pressemitteilung von GMC Global Management Consultants AG

Die ISH Messe ist eine gute Gelegenheit um die HTS Global AG zu treffen

(fair-NEWS) Es ist bald wieder soweit. Vom 14. - 18. März 2017 findet die alljährliche ISH Messe in Frankfurt am Main statt.



Hierbei handelt es sich um die Weltleitmesse Erlebniswelt Bad, Gebäude-, Energie-, Klimatechnik und Erneuerbare Energien.



Die Messe ist insbesondere in drei Bereiche unterteilt.



Die ISH Water präsentiert sich unter dem Motto "Wasser ist Leben". Hierbei treffen sie auf Aussteller mit nachhaltigen und modernen Badlösungen.



Der interessantere Bereich ist die ISH Energy. Die Besucher bekommen ein Gesamtspektrum innovativer Gebäudesystemtechnik zu sehen. Zudem sind hier Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik verteten.



Zuguterletzt gibt es noch die Welt der Installationstechnik, welche die Bereiche ISH Water und ISH Energy miteinander verbindet.



Die Messe bittet eine gute Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen und sich von neuen Techniken inspirieren zu lassen. Auch Fabian de Soet von der HTS Global AG kann man vor Ort treffen und sich über die Produkte der HTS Global AG in Ruhe bei einem Kaffee austauschen.

