Extrem klein, extrem stark: Giada präsentiert neuen Mini-PC D67 mit maximaler Leistung

(fair-NEWS)

Giada Technology, Spezialist für Mini-PCs, Embedded-Systeme und Server für KMUs, präsentiert mit dem neuesten Vertreter seiner erfolgreichen Mini-PC-Serie, dem D67, einen echten Tausendsassa.Ausgestattet mit den neuesten Intel "Kaby Lake" Core i3- (7100U 2,4 GHz) oder Core i5- (7200U max. 2x 3,1 GHz) Prozessoren bietet der Kraftprotz höchste Leistung sowohl für Digital Signage- als auch industrielle Einsatzszenarien. Die HD620-Grafik unterstützt DirectX12, OpenGL 4.4 sowie OpenCL 1.2. und bietet eine maximale 4K/UHD-Auflösung von 4096x2304 bei flimmerfreien 60 Hz. Über Display Port (60 Hz) oder HDMI (FullHD bei 60 Hz, 4K bei 24Hz), beide mit digitaler Audio-Unterstützung, lassen sich zwei Monitore unabhängig ansteuern.Auch in puncto Erweiterungen ist der Kleine ganz groß. Zahlreiche I/O-Schnittstellen, darunter drei USB 3.0-Ports, drei USB 2.0-Ports sowie ein serieller COM-Port (DB9), ermöglichen das Management eines angeschlossenen Large-Format-Displays oder die Verarbeitung von seriellen Daten in der Automation. Zudem verfügt der Mini-PC über Ports für Gigabit-LAN, sowie zwei Mini-PCIE Slots (mSATA III SSD mit voller Länge; Wi-Fi/BT/3G/LTE mit voller Länge). Die Dual-Channel-Speicherarchitektur mit DDR4-2133-Modulen erlaubt eine maximale Arbeitsspeicherkapazität von 32 GB.Der D67 arbeitet mit allen gängigen Betriebssystemen wie beispielsweise Microsoft Windows® 7, Windows® 10 oder Linux. Sein besonders flaches Design (190x149x26mm) eignet sich perfekt für den Einsatz hinter Flachbildschirmen. Für eine einfache Standardmontage ist auf Wunsch eine VESA-Halterung erhältlich.Preis und Verfügbarkeit:Der Giada D67 ist ab März bei dem Münchner Distributor Concept International sowie über qualifizierte Fachhändler und Systemintegratoren verfügbar. Er löst den i58U aus derselben Reihe in Kürze ab. Das direkte Vorgängermodell, der i59U, wird noch mindestens bis Anfang 2018 erhältlich sein. Der Einstiegspreis für den D67 Barebone-PC liegt bei 390 Euro netto (i3-Version) beziehungsweise 510 Euro netto (i5-Version). Auf Wunsch bietet Concept Dienstleistern das "Total Preparation Package": Projektspezifisch konfiguriert, softwareaktiviert und dauergetestet können die Mini-PCs auch in hohen Stückzahlen schnell ausgerollt werden. Systemintegratoren und Lösungsanbieter erhalten attraktive Konditionen.Über Giada TechnologyGiada ist eine Premium-Marke von Shenzhen JEHE Technology Development Co., Ltd. (JEHE), einem führenden Anbieter für Embedded Computing und einem Experten für Server für kleine und mittelständische Unternehmen. Giada war Intels erster offizieller Partner in China und ist Intel Intelligent Systems Alliance (ISA) Member. Seit dem Aufstieg zu einem der Top-3-Hersteller im Jahr 2003 kooperiert Giada sehr erfolgreich mit den CPU-Anbietern Intel, AMD und nVidia. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.Giadatech.com



Bildinformation: Ein echter Tausendsassa: Der Mini-PC D67 von Giada (Bildquelle: Concept International)