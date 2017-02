nox NachtExpress stellt sich in Tschechien und der Slowakei neu auf

Pressemitteilung von Nox Nachtexpreee / Innight Express Germany GmbH

Mittelständische Unternehmer als Partner

(fair-NEWS) Ab sofort übernimmt Innight Hungary Expressz Kft. für nox NachtExpress die Distribution in der Slowakei und OptimNet Solutions s.r.o. ist für das Nachtexpress-Geschäft in Tschechien zuständig. Damit entscheidet sich nox NachtExress bewusst für zwei erfahrene, mittelständische Unternehmen als Partner. Bislang hatte nox auf das TNT-Netzwerk zurückgegriffen. Man verspricht sich von der Wahl eine hohe Kundenorientierung und Dienstleistungsqualität. Dr. Carsten Mehler, CEO: "Die Wahl passt zu unserer Philosophie, wir wollen durch kurze Kommunikationswege vor Ort und einen optimalen Service unsere Kunden binden. Und das ist erfahrungsgemäß in mittelständischen Strukturen leichter zu realisieren."



nox NachtExpress hat europaweit das größte Liefernetzwerk für zeitkritische Waren, die vor Arbeitsbeginn zugestellt werden. Dabei verfügt das Unternehmen über eigene Landesgesellschaften, wie in Belgien, den Niederlanden und in Österreich, oder über ein Netzwerk von Partnerunternehmen. Pro Nacht werden so rund 125.000 Packstücke von 2.600 Fahrern europaweit zu-gestellt.

Nox Nachtexpress ist die Marke der Innight Express Germany GmbH, die Mitte 2016 durch die Übernahme des Nacht-expressgeschäfts der deutschen TNT entstanden ist. Hinter der Innight Express Germany GmbH steht als Investor der von der Orlando Management AG beratene Special Situations Venture Partners III Fonds. Nox Nachtexpress mit Sitz in Mannheim erwirtschaftet mit über 1.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 240 Millionen Euro. Pro Nacht werden mehr als 125.000 Packstücke bewegt.

Europaweit agiert das Unternehmen entweder mit eigenen Landesgesellschaften wie in Holland, Belgien und in Öster-reich oder über ein Netzwerk von Kooperationspartnern. Jede Nacht sind europaweit rund 2.600 Fahrzeuge für Nox Nachtexpress unterwegs. Damit ist das Unternehmen Euro-pas größter Dienstleister für die Zustellung von Waren und Ersatzteilen, die bis zum späten Abend abgeholt und am nächsten Werktag vor Arbeitsbeginn zugestellt werden.

