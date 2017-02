Miss Universe Dänemark gefeuert

(fair-NEWS)

Kurz vor ihrem Auftritt im dänischen Frühstücksfernsehen erhielt die dänische Schönheitskönigin Christina Mikkelsen die Mitteilung, als nationale Miss Universe abgesetzt zu sein.Die 24-jährige Blondine nutzte den TV-Auftritt, um die Entscheidung des dänischen Miss-Universe-Lizenznehmers als „Racheaktion“ dafür aussehen zu lassen, weder Nacktfotos überlassen noch „weitere acht Kilos“ abgenommen zu haben.Nichts von dem ist wahr. Anders als vorgegeben ist die 54-kg-leichte ehemalige „Bride of the World 2012“ nicht von prüder Natur, sondern postet ihren Körper unablässig in den sozialen Medien. Den beiden miteinander verheirateten, homosexuellen Eigentümern der Misswahl zu unterstellen, sie wollten sich an ihren Nacktfotos ergötzen, erscheint lächerlich bis hilflos.„Face of Denmark“ rechtfertigt den Rausschmiss mit ständigen Verstößen gegen den mit der Siegerin 2016 geschlossenen Vertrag und vermeintliche Ermittlungen gegen Mikkelsen wegen Geldwäsche. Der nicht abgesprochene Fernsehauftritt nach Rückkehr vom Miss-Universe-Weltfinale in Manila, bei dem sich das umtriebige „Model“ nicht platzieren konnte, habe das Fass zum Überlaufen gebracht.Schon seit 2014 berichten dänische Zeitungen über eine Affäre der Beauty Queen mit Teodoro Obiang Nguema, dem Sohn des Diktators von Äquatorialguinea. Der 43-jährige, auch Teodorin genannte Vizepräsident des westafrikanischen Landes ist für seinen luxuriösen Lebensstil bekannt. In den USA und Frankreich bestanden im Zusammenhang mit Geldwäsche und dem Abzweigen der reichlich vorhandenen staatlichen Öleinnahmen Haftbefehle gegen den Playboy, dessen Auslandsvermögen immer wieder konfisziert wurde. Zuletzt stellten Schweizer Behörden elf Luxusautos sicher und die Niederlande beschlagnahmten seine hundert Millionen Dollar teure Jacht.„Die Öffentlichkeit unterschätzt, was Schönheitswettbewerbe eigentlich sind“, meint Carsten Mohr von der Nichtregierungsorganisation Business Crime Control (BCC). Mohr forschte, teils „under-cover“, internationale Beauty Pageants über mehr als sechs Jahre aus und ist ein Kenner der Szene geworden: „Eine Vielzahl zwielichtiger Personen von Hochstapler über Betrüger bis Zuhälter geben sich dort ein Stelldichein“. Bei den Weltfinalen, insbesondere im polnischen Krynica-Zdroj, in Warschau oder Beirut, gingen Escort-Agenturen von der Vorbereitungsphase bis zum Krönungsball systematisch auf Akquise, warnt das BCC-Vorstandsmitglied.Der 54-Jährige kennt Obiang und Mikkelsen persönlich und konnte auch die „Hintermänner und Madames“ ermitteln. „Von einer romantischen Beziehung kann keine Rede sein. Frau Mikkelsen wurde dem Vizepräsidenten im August 2013 auf Kuba zugeführt“, erinnert sich der Experte für ordnungsgemäße Unternehmensführung, der bereits im Jahr 2008 auf die von der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca gegründeten Briefkastenfirmen des Bundesdruckerei-Auslandschefs gestoßen war.Die Beschaffung als Callgirl sei von ihrem schwedischen „Nationaldirektor“ Peter Hadward auf Vermittlung von Obiangs „Madame“ Judith Nfono Ngomo erfolgt. Die Exxon-Mitarbeiterin rekrutiert über ihre Firma AfroFashion die Prostituierten für Teodorin. Sie und Hadward kennen sich über den in Polen Misswahlen produzierenden Deutschen Gerhard Parzutka von Lipinski, der wiederum mit dem Venezolaner Felix Farias verbunden ist. Unter ihnen ist Farias der bisher Einzige, der wegen Menschenhandels einsaß. Frankreich hatte ihn nach Rückkehr von einem Schönheitswettbewerb des Libanesen Elie Nahas festgenommen. Nahas ist eine bekannte Größe im Geschäft mit der käuflichen Liebe während der Filmfestspiele im französischen Cannes.



