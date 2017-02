t.ü.t.e. GmbH präsentiert "Tragetaschen-Lexikon"

(fair-NEWS)

Dormagen / Düsseldorf, 14. Februar 2017.Die internationale Modemesse Gallery in Düsseldorf war für die t.ü.t.e. GmbH ein voller Erfolg. Erstmals hat der Qualitätshersteller exklusiver Verpackungen und Tragetaschen an der Messe teilgenommen und sich auch gleich als Sponsor engagiert. So bekam jeder Messegast am Eingang eine hochwertige Tragetasche mit allen Informationen über die Messe und deren Programm ausgehändigt. Darüber hinaus hat das Dormagener Unternehmen sein "Tragetaschen-Lexikon" präsentiert. Es enthält Checklisten und Informationen rund um die Bestellung, Veredelung, Materialien, rechtliche Besonderheiten, Umweltvorschriften und vor allem die Werbewirkung von Tüten und Tragetaschen."Wir sind sicher, dass das Lexikon so manchem Unternehmen zukünftig als Leitfaden dienen wird. Hochwertige Taschen und Verpackungen gehören in der Modewelt dazu, sind Ausdruck von Exklusivität, Individualität, Design und Wertigkeit weit über den Point-of-Sale hinaus", sagt Hartwig Habermann, Geschäftsführer der t.ü.t.e. GmbH. Man habe in dem Lexikon sein gesamtes Wissen zusammengetragen: über Fragen der Auswahl und Bestellung, des Verwendung verschiedener Materialien, die Vor- und Nachteile je nach Einsatzgebiet bis hin zur Fragen der Entsorgung und des Recyclings, die mehreren gesetzlichen Auflagen unterliegen. "Gerade im Modebereich sind diese Themen relevant. Jedes Label ist anders, legt Wert auf ganz besondere Merkmale, Spezifikationen und Grundlagen. Keine Tasche darf wie die eines Wettbewerbers aussehen und muss punktgenau das gewünschte Markenimage transportieren. Maximale Ausdruckskraft und Individualität sind genauso wichtig wie die Frage, ob die Tasche zu den ethischen Ansprüchen des Unternehmens passt. Da spielen Umweltfragen durchaus eine Rolle", so Habermann.Insgesamt werte man die Teilnahme an der Gallery als großen Erfolg, resümiert der t.ü.t.e.-Geschäftsführer. Die Nachfrage und das Interesse der versammelten internationalen Modewelt sei groß gewesen. Die t.ü.t.e. GmbH habe sich in einem perfekten Rahmen den relevanten Entscheidungsträgern präsentieren können. "Wir konnten uns hier einen guten Namen machen und unserem guten Ruf gerecht werden. Auch wenn Tüten und Taschen zuallererst einen praktischen Nutzen haben, so unterstreichen sie doch den Anspruch eines Unternehmens gegenüber seinen Kunden. Letztlich ist auch eine Tragetasche ein wertvolles Accessoire, das den hochpreisigen Mode-Einzelhandel prägt. Hier sehen wir uns als erster Ansprechpartner. Unser Tragetaschen-Lexikon unterstreicht diesen Anspruch genauso wie das Ambiente der Gallery", so Habermann abschließend.Weitere Informationen über die t.ü.t.e. GmbH als Qualitätshersteller exklusiver Verpackungen und Tragetaschen sowie werbliche und praktische Innovationen gibt es unter www.tuete.com



Bildinformation: Die t.ü.t.e. GmbH präsentiert hochwertige Tragetaschen und ihr Tragetaschen-Lexikon auf der Gallery