15 Unternehmen wetteifern um den Ludwig 2017

15 Unternehmen aus der Region gehen in diesem Jahr um die beiden Mittelstandswettbewerbe "Großer Preis des Mittelstandes" und "Ludwig" ins Rennen. Die Unternehmen präsentierten sich gestern bei der Nominierungsveranstaltung im Hause der <a href="www.ihk-bonn.de/wir-fuer-sie/presse/ludwig.html">Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg</a>. Eingeladen hatte neben der IHK Bonn/Rhein Sieg die regionale Servicestelle der Oskar-Patzelt-Stiftung SC Lötters.Im Rennen sind:amcm GmbH, IT-Dienstleister aus BonnBINSERV Gesellschaft für interaktive Konzepte und neue Medien mbH, Softwareunternehmen aus KönigswinterCONET Technologies AG, IT-System- und Beratungshaus aus Hennefeasylife NRW GmbH easylife®-Therapiezentrum SiegburgEMIKO Handelsgesellschaft mbH, Produzent von Mikroorganismen aus MeckenheimFUNTECH Sports GmbH, Hersteller von Sportgeräten aus Hennefgmc² gerhards multhaupt consulting GmbH, Beratungsunternehmen aus BonnKlein Fenstertechnik GmbH, Familienunternehmen aus HennefKuchem GmbH, Dienstleistungen rund um den Abwasserkanal aus Neunkirchen-SeelscheidNagelTeam GmbH, Full-Service-Werbepartner aus TroisdorfPraxis Lazarev, Physio- und Therapiepraxis in BonnPROJEKTSERVICE Schwan GmbH, Messe- und Marketingagentur aus MeckenheimStommel Haus GmbH, Produzent von Massivholzhäusern aus Neunkirchen-SeelscheidStuck-Belz, Putz-, Stuck- und Innenausbauarbeiten aus BonnW.A.S. Sonnenschutz Handels GmbH, Sonnenschutzexperte aus HennefWährend der "Große Preis des Mittelstandes" in das 23. Jahr geht und zu einem der bedeutendsten deutschen Wirtschaftspreise für den Mittelstand gilt, wird <a href="www.sc-loetters.de/gpdm-ludwig/wettbewerbsrunde-2017/">der "Ludwig" in Bonn/Rhein-Sieg zum 5. Mal</a> vergeben für die besten mittelständischen Unternehmen in der Region Bonn/Rhein-Sieg. Die beiden Preise stehen traditionell nebeneinander, da sie unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Während der "Ludwig" ein rein regionaler Preis ist und von der IHK ausgelobt wird, wird der "Große Preis des Mittestandes" von der Oskar-Patzelt-Stiftung bundesweit in den einzelnen Bundesländern vergeben. Gleich bei beiden Wettbewerben ist, dass bereits die Teilnahme starke Alleinstellungsmerkmale mit vielfältigen Vermarktungsmöglichkeiten bietet.Die Bewertung erfolgt in beiden Wettbewerben in fünf Wettbewerbskriterien: 1. Gesamtentwicklung des Unternehmens, 2. Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, 3. Innovation und Modernisierung, 4. Engagement in der Region, 5. Service und Kundennähe (Marketing). Grundsätzlich gefordert sind besondere Leistungen in allen fünf Kategorien.Besonders erfreulich finden beide Veranstalter, dass das Interesse an den Wettbewerben kontinuierlich gestiegen ist und sie sich in der Region fest etabliert haben. Besonderer Dank gilt in diesem Jahr der Kreissparkasse Köln, die sich als Sponsor aktiv für den Wettbewerb engagiert und ausgesuchte Kunden empfohlen hat. "KSK-Firmenkundendirektor Franz-Dieter Wirtz und die Firmenkundenbetreuer der Kreissparkasse haben uns immer wieder Kontakt zu Unternehmen vermittelt, die wir schließlich nominieren konnten", sagten Dr. Christine Lötters von der regionalen Servicestelle und IHK-Pressesprecher Michael Pieck. Der "Ludwig" wird am 13. Juni 2017 im Rahmen einer großen Veranstaltung im Hause der Kreissparkasse Köln in Siegburg übergeben. "Wir können immer wieder nur betonen, nutzen Sie die Chancen, die Ihnen diese Wettbewerbe bieten. Machen Sie sich bekannt, vernetzen sie sich untereinander und profitieren Sie so spürbar von einer Teilnahme", so Pieck und Lötters.



Bildinformation: Die nominierten Unternehmen zum Ludwig 2017 (Bildquelle: @JoHempel)