HUAWEI schließt internationale Partnerschaft mit Saatchi Gallery

(fair-NEWS) Düsseldorf, 17. Februar 2017 - HUAWEI, einer der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Telekommunikationstechnologie, hat heute eine internationale Partnerschaft mit der populären Saatchi Gallery bekannt gegeben. Mit der Vorstellung des HUAWEI P10 Smartphones am 26. Februar 2017 will HUAWEI die Portrait-Fotografie durch Technologie und Design neu definieren.



Die Saatchi Gallery und Leica Camera haben sieben anerkannte Fotografen ausgewählt, um die Portrait-Fotografie mit dem HUAWEI P10 in ihrem ganz eigenen Stil zu erkunden. Dabei nutzen sie die eigene Wahrnehmung und Interpretation ihrer Umwelt durch die revolutionäre Dual-Kamera des Smartphones. Die exklusiven Werke werden zum ersten Mal in einer Sonderausstellung auf dem Mobile World Congress in Barcelona vom 26. Februar bis 2. März 2017 zu sehen sein.



Bekannt und geschätzt für seine Pionierarbeit in der zeitgenössischen Kunst, war die Saatchi Gallery bereits Startplattform für viele der einflussreichsten Künstler unserer Zeit, darunter Tracey Emin, Damien Hirst und Jeff Koons. Mit Fokus auf der Entwicklung von Portraitarbeiten wird die Partnerschaft die Fusion von Kultur und Technologie weiter ergründen und so eine Neudefinition zeitgenössischer Portrait-Fotografie ermöglichen.



Als weltweit drittgrößter Smartphone-Hersteller wurde die HUAWEI Consumer Business Group 2014 zum ersten Mal im Ranking der Best Global Brands von Interbrand aufgeführt und ist 2016 auf Platz 72 aufgestiegen. Die Partnerschaft mit Saatchi und Leica Camera baut auf dem bestehenden Erfolg der neuesten Geräte auf, darunter das HUAWEI P9 und HUAWEI P9 Plus, die bereits die 10 Millionen-Marke an verkauften Geräten weltweit überschritten haben.



Richard Yu, CEO der HUAWEI Consumer Business Group, sagt: "Bei HUAWEI wollen wir immer die Grenzen des Möglichen durch den Einsatz von Technologie und Ingenieurskunst ausdehnen. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der Saatchi Gallery und Leica die Verzahnung von Kultur und Technologie zu feiern und weiter auszubauen sowie Interpretationen moderner Portrait-Fotografie durch die Linse des HUAWEI P10 teilen zu können."



"Technologie spielt eine immer größere Rolle in der Arbeit von Künstlern, professionellen Fotografen oder Hobbyfotografen. Die Zusammenarbeit mit HUAWEI eröffnet uns neue Möglichkeiten innerhalb des Mediums Fotografie. Wir freuen uns darauf, die eigenen Interpretationen von zeitgenössischer Portrait-Fotografie der ausgewählten Künstler zu präsentieren", ergänzt Nigel Hurst, Gallery Director & Chief Executive der Saatchi Gallery.



"Durch die Kombination von HUAWEIs Expertise im Industriedesign und dem typischen Fotografie-Stil von Leica Camera, gepaart mit dem neuartigen Ansatz der Saatchi Gallery in Bezug auf zeitgenössische Kunst, können völlig neue kreative und ästhetische Möglichkeiten erschlossen werden", sagt Karin Rehn-Kaufmann, Art Director & Chief Representative von Leica Galleries International. "Das HUAWEI P10 gibt Menschen mit künstlerischer Ader ein Werkzeug, ihre Kreativität auszudrücken und wird die Portrait-Fotografie mit Smartphones neu definieren. Damit hilft es, eine neue Generation von Fotografiebegeisterten zu inspirieren."