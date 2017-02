Fasihi Academy baut Angebot weiter aus

(fair-NEWS)

Mit dem weiteren Ausbau der 2015 gegründeten Fasihi Academy reagiert das Ludwigshafener IT-Unternehmen Fasihi GmbH auf den wachsenden beruflichen Weiterbildungsbedarf bei Kunden und eigenen Mitarbeitern.Die Zahlen aus dem Jahr 2016 sprechen für sich: Insgesamt wurden über das ganze Jahr verteilt für die eigenen Mitarbeiter zwei- bis mehrstündige Schulungen zu verschiedenen Themen pro Woche angeboten und durchgeführt. Darüber hinaus aus haben allein im vierten Quartal 2016 über 200 Kunden die Möglichkeit zur Weiterbildung in der Fasihi Academy genutzt. Geschäftsführer Saeid Fasihi: „Für uns ist es sehr wichtig, in die dauerhafte Fortbildung unserer Mitarbeiter und Kunden zu investieren. Bisher haben wir nur positive Rückmeldungen erhalten.“Aufgrund der Nachfrage will das Unternehmen zusätzlich noch mehr Personal einstellen. Gesucht werden dafür Projektmanager, erfahrene Entwickler für Mobile Apps und Java-Entwickler.Elektronische Einarbeitungspläne sorgen dafür, dass sich neue Kollegen schnell ins Team integrieren. Damit der hohe Wissensstand der Mitarbeiter erhalten bleibt und stets aktualisiert wird, erhalten diese regelmäßig Schulungen. Das Unternehmen unterstützt und fördert außerdem Mitarbeiter, die sich weiterentwickeln wollen und noch ein Masterstudium oder eine Promotion anstreben. Und nicht zuletzt werden Kunden geschult, die in ihren Unternehmen mit dem Fasihi Enterprise Portal oder mit WEB inFACTORY, dem webbasierten Informations- und Kommunikationsportal für Produktionsbetriebe, arbeiten.Gemeinsam mit Experten aus der Wirtschaft und eigenen Fachleuten bietet die Fasihi Academy Kunden und anderen Interessenten ein vielfältiges Angebot rund um die Themen Informationstechnologie an. Fasihi arbeitet u.a. mit der Fachhochschule Ludwigshafen, der Graduate School Rhein-Neckar und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz zusammen.Zertifikatsstudiengänge in Kooperation mit der Steinbeis Hochschule BerlinIn Kooperation mit der Steinbeis Hochschule Berlin SHB bietet die Fasihi Academy mehrere Zertifikatsstudiengänge an, deren Abschluss mit der Vergabe von bis zu sieben Credit Points verbunden ist, die im Rahmen des European Credit Point System für weitere Studiengänge anrechenbar sind. Interessierte haben die Möglichkeit, einzelne Seminarangebote der Fasihi Academy zu wählen. Für Meister und Techniker oder für Personen mit einer fachbezogenen oder allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung ist das Zertifikatsstudium mit dem Abschluss zum „WEB inFACTORY Expert“ oder „FEP Expert“ möglich. WEB inFACTORY ist das webbasierte Informations- und Kommunikationsportal für Produktionsbetriebe im Rahmen von Industrie 4.0. FEP steht für Fasihi Enterprise Portal, die webbasierte Portaltechnologie, mit der sich anspruchsvolle firmenindividuelle Lösungen für Informations- und Kommunikations-anforderungen großer und mittlerer Unternehmen erfüllen lassen.Bereits früh wurde bei Fasihi erkannt, welch bedeutende Rolle das Thema Weiterbildung im Beruf einnimmt. Marius Pollmer, Leiter der Fasihi Academy: „Wer den wachsenden Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt gerecht werden und mit dem rasanten Tempo von Technik und Wirtschaft mithalten will, muss für seine Mitarbeiter und Kunden ein vielfältiges Angebot an fachspezifischen Vorträgen, Seminaren und Workshops rund um die Themen Informationstechnologie anbieten. Seit mehr als 20 Jahren entwickeln wir webbasierte IT-Lösungen mit dem Fokus auf Informations- und Kommunikationsmanagement. Unser Wissen und unsere Erfahrung geben wir an Kunden und Mitarbeiter weiter.“Die Fasihi Academy basiert auf insgesamt fünf Säulen:• AusbildungDie eigenen Auszubildenden und Dualen Studenten erhalten durch regelmäßige Schulungen einen hohen Wissensstand.• Interne SchulungenAlle Mitarbeiter der Fasihi GmbH sollen durch interne Fortbildungen und Seminare immer auf dem neuesten Stand sein.• WeiterbildungDie Fasihi Academy bietet Mitarbeitern die Gelegenheit, aus zahlreichen externen Weiterbil-dungsangeboten zu wählen.• Kundenspezifische SchulungenKunden der Fasihi GmbH bleiben durch individuelle Schulungen stets auf dem neuesten Stand der Fasihi-Software.• Seminare/VorträgeDie Fasihi Academy bietet Kunden und Interessenten regelmäßige Fachveranstaltungen rund um das Thema Informationstechnologie.



Bildinformation: Fasihi Academy baut Angebot weiter aus