Internorga: Unilever Food Solutions präsentiert Street Food Around the World mit Hellmann‘s

(fair-NEWS) Vom 17. bis 21. März 2017 geht es am Messestand von Unilever Food Solutions bei der Internorga in Halle B4 - Stand 202 kulinarisch um die Welt. Im Mittelpunkt stehen die amerikanischen Soßen von Hellmann’s, die unter dem Motto „Coming Home“ jetzt exklusiv für den deutschen B2B-Bereich erhältlich sind. Für hippes New York Street Food Flair sorgt dabei ein Foodtruck, der ganz im Zeichen der Soßen steht. Daneben präsentieren die Culinary Fachberater Teekreationen und Desserts mit Lipton und spannende Gerichte aus der ganzen Welt.



Heilbronn, März 2017. Hellmann’s Soßen sind in Amerika seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Sie wurden vor 100 Jahren von Richard Hellmann, einem Immigranten aus dem Spreewald, in New York zum ersten Mal verkauft. Auf der diesjährigen Internorga stellt Unilever Food Solutions die Real Mayonnaise, das Ketchup und die Deli Style Senfsauce exklusiv für den B2B-Bereich in Deutschland vor. Um dementsprechend die richtige New Yorker Atmosphäre zu schaffen, wird ein Mercedes-Oldtimer zu einem Hellmann’s Food Truck verwandelt und zusätzlich auf dem Messestand integriert. Hier werden verschiedene Gerichte wie Beef- und Veggie-Burger oder knusprige Potatoe Wedges mit der Hellmann’s Real Mayonnaise, in der ausschließlich Eier aus Freilandhaltung verarbeitet werden, angeboten.



Aber nicht nur Street Food wird ein großes Thema sein. In der Lipton Lounge auf dem Messestand können Gäste erfrischende Smoothie-Tees, Sorbets und verschiedene Teekreationen und Desserts probieren. Darüber hinaus gibt es Workshops und Lösungsbeispiele für häufig gestellte Fragen beim „Chefmanship Centre Live on Trade“.



Beim exklusiven Abendevent, der „Chef’s Night“, begibt sich Unilever Food Solutions auf die Spuren der Seefahrer. Im ehemaligen Hamburger Hauptzollamt stehen Spitzenköche und Culinary Fachberater mit ihren Kochstationen jeweils für eine Hafenstadt der Welt und servieren entsprechende Gerichte. „Auf den Spuren der Seefahrer“ führt die Gäste von Marseille über New York nach Dakar in Afrika und mit Heiko Antoniewicz in den asiatischen Port Klang.



Die Internorga ist die Internationale Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie. Mit 1.300 Ausstellern aus rund 25 Ländern deckt sie alle Themenbereiche der Branche ab. Der Messestand von Unilever Food Solutions ist in der Halle B4, am Stand 202 zu finden.