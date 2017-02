Beurteilung der Figur Shikamarus von Naruto

(fair-NEWS) Das Anime-MMORPG Naruto Online ist ein beliebtes Online-Spiel und das Naruto-Game für alle Fans des Animes. Wir erben den Willen des Feuers! Dann konnte ich aber schon ziemlich schnell und ohne einen Cent auszugeben seltene Ninjas bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe.



Was Shikamaru und Temari angeht, bin ich der Meinung, dass diese Zusammenstellung bereits von offizieller Seite festgelegt ist. Shikamarus und Temaris Elterns sind auch ähnliche Paare, wo der Mann eher passiv ist und die Frau weiß, was sie will. Ich finde das sehr passend, das gibt es in der Realität ja auch recht oft.



Allerdings finde ich seinen Charakter viel interessanter als seine Intelligenz. Er findet alles nervig und hat an kaum etwas Spaß. Sein Monolog während der Chu-Nin-Prüfung ist echt ein Klassiker. Außerdem wollte er sogar sein Dasein als Ninja schon fast aufgeben nach dem Kampf, um Sasuke zurückzuholen.



Dennoch zeigt er deutliches Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Mitstreitern. Während seiner Kämpfe konzentriert er sich und denkt nach. Nachdem er herausfand, dass all seine Kameraden noch am Leben waren, kamen ihm die Tränen. Allein deswegen haben ihn die meisten schon damals gemocht.