Hamburg, Februar 2017Wohin mit dem Smartphone? - Lieb Ju bietet das Modeaccessoire des Sommers 2017! Die Lieb Ju Cosmopolitan Smartphone Bags in trendigen Sommerfarben sind DAS Must-Have für alle lifestyle-affinen Modefans. Egal ob zum Kleid, für das Business-Meeting oder für unterwegs.Wer im engen Dress keinen Platz für Technik-Gadgets hat, findet mit den Lieb Ju Cosmopolitan Smartphone Bags eine stylische Lösung. Lieb Ju Cosmopolitans sind von knalligem Pink über Pastelltöne bis hin zu sommerlichen Orange-Tönen erhältlich.Egal, ob zum Business-Look oder zum schrillen Sommerkleid – die Lieb Ju Cosmopolitan Smartphone Bags sind ein garantierter Eyecatcher. Unter dem Motto: "Erfinde dich jeden Tag neu" von CEO und Designerin Kiera Nagy, trägt man stets einen Hauch von Ibiza, Großstadt-Trends, Luxus und BOHO mit sich.Mit den einzigartigen Lieb Ju Angels lassen sich die Lieb Ju Cosmopolitan Smartphone Bags individuell an die Stimmung und das Outfit des Tages anpassen. Die vielseitigen Anhänger, mit dem patentieren Druckknopfsystem, sind in über 20 Farben erhältlich.Alle Lieb Ju Produkte werden aus exklusiven, hochwertigen, fair gehandelten Materialien produziert. Die in Europa gefertigten Taschen und Accessoires sind so innovativ, einzigartig und aufregend wie der Modefan selbst. Lieb Ju bietet für alle Stimmungen und Lebenslagen das richtige Design. Darum heißt es bei Lieb Ju: Be you. Be individual.Alle Lieb Ju Produkte sind im Online Shop unter www.liebju.com sowie in ausgewählten Geschäften erhältlich.Weitere Produktinformationen unter http://liebju.com/Cosmopolitan-bag/ und http://liebju.com/online-shop/LJ-Angel-Devil/



Bildinformation: „Summertime“ mit den Lieb Ju Cosmopolitan Smartphone Bags – einzigartig, urban und ab sofort in neuen Sommerfarben erhältlich!