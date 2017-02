Neuerscheinung: Borderline

(fair-NEWS)

Neu auf dem Markt ist das Buch “Borderline” von Heidi Dahlsen. Die Autorin ist bereits bekannt durch ihren Ratgeber “Kampfansage: Mein Kampf gegen Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings” und diverse andere Bücher in Romanform.BorderlineDas Familienleben der Autorin ist geprägt von der unermesslichen Seelenqual, die ausgelöst wird von der psychischen Störung BORDERLINE, an der ihre Tochter seit fast zwei Jahrzehnten fast verzweifelt. Niemand kann sich besser in das Seelenleben Leidtragender einfühlen und aus dem sogenannten Nähkästchen plaudern als jene, die selbst erlebt haben, wie nervenaufreibend der ständige Kampf gegen diese Krankheit ist. Sie berichtet ausführlich über ihre persönlichen Erfahrungen und gibt zahlreiche Tipps für den Umgang mit Betroffenen. Dieser Ratgeber ist interessant für all diejenigen, die sich mit dem Thema Borderline auseinandersetzen wollen.Über Heidi DahlsenSeit meiner Geburt im Jahre 1960 lebe ich in der Nähe von Leipzig. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder sowie eine Enkelin. Viele Jahre war ich in einem Pressebüro tätig und konnte mich mit dem Schreiben von Texten und deren Veröffentlichung vertraut machen, was mir sehr geholfen hat, mein Hobby zum Beruf zu machen. Beim Schreiben meiner Bücher konnte ich aus meinem ständigen Gefühlschaos mit manischen und depressiven Phasen schöpfen und auch über den Leidensweg meiner Tochter, die am Borderline-Syndrom erkrankt ist, berichten. Nachdem ich 2010 die Diagnose Krebs erhielt, war ich verzweifelt und sagte mir immer wieder: „Halte durch, sei stark – kämpfe!“ Ein Jahr später kam ich langsam wieder zu Kräften und schrieb mir nun auch diese Seelenqual vom Herzen, auch weil sie für mich mit einem Happy-End ausgegangen war. Meine Bücher sind Ratgeber für Betroffene und all diejenigen, die sich nicht davor scheuen, sich mit den Tabu-Themen der psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen.Produktinformation:• Preis: 2,99 €• Seitenanzahl: 73• ISBN: 978-3-7427-9670-7• Veröffentlicht: 15.02.2017Das ebook ist bei neobooks.com erhältlich und demnächst auch als ebook und Taschenbuch u.a. bei Weltbild, Thalia, Amazon sowie im Buchhandel auf Bestellung.©byChristine Erdic



Bildinformation: Neuerscheinung: Borderline