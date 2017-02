(fair-NEWS)

Die Lust am Verkleiden ist alt. Schon vor über 900 Jahren wurde der Karneval in Venedig gefeiert.Auch heute verwandelt der Karneval Venedig in eine Stadt des Prunks, der Farben, der Musik, der Feuerwerke und der eleganten venezianischen Bälle. Der Karneval in Venedig zählt zu den schönsten und bekanntesten der Welt.Dieses Jahr findet der Karneval vom 11. bis zum 28. Februar statt. Es werden unterschiedliche Veranstaltungen geboten wie zum Beispiel das Festa delle Marie am 18. Februar. Höhepunkt ist die Parade der „Zwölf Marien“ von San Pietro di Castello zum Markusplatz, wo man viele traditionelle venezianische Kostüme zu sehen bekommt.Während des Karnevals in Venedig können sich die Besucher aber auch an zahlreichen Maskenfesten auf dem Markusplatz erfreuen. Dort werden die schönsten und authentischsten Kostüme vor dem großen Finale am 26. Februar bewertet.Es ist noch nicht zu spät, Zimmer und Touren für den Karneval in Venedig zu buchen. Anbieter wie Trivago haben jetzt besonders günstige Angebote im Sortiment.Und wer dennoch zu Hause bleiben muss, der kann sich mit spannender Lektüre trösten:Mystica VeneziaEine verschwundene Braut und ein geheimnisvoller OrdenGuido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine geheimnisvolle Legende.LeseprobeFeuchter Nebel legte sich über die Stadt. Venedig im Februar … fröstelnd zog Guido die Schultern hoch.„Au, verf …“, gereizt schaute er in das maskierte Gesicht eines Edelmanns, der sich galant vor ihm verbeugte.Die Masse verkleideter Karnevalisten bewegte sich zäh Richtung Markusplatz. Eine bunt gemischte Schar. Der Edelmann verschwand in der Menge, und Guido fasste nach der Hand Christina Marias, die jetzt hell auflachte vor Vergnügen. Karneval in Venedig, das war natürlich ihre Idee gewesen. Es war ihre Hochzeitsreise, und Guido hatte eine Kreuzfahrt auf einem dieser Luxusschiffe in der Karibik vorgeschlagen, aber nein: Christina Maria bestand auf Venedig, und wie immer setzte sie ihren Willen durch.„Dort hast du genug Wasser, und Schiffe gibt es da auch!“, argumentierte sie.Ja, er musste zugeben, dass die Gondelfahrt gestern durchaus etwas Romantisches an sich gehabt hatte. Und die Pension war gemütlich und nett … aber das Wetter, die Feuchtigkeit, die an den Fingergelenken beißende Kälte. All das schien Christina Maria jedenfalls nichts auszumachen.Schon wieder rempelte ihn irgendjemand von hinten an. Er stolperte und musste die Hand seiner Braut loslassen. Als er das Gleichgewicht wiedergefunden hatte, griff er ins Leere. Christina Maria war verschwunden. Verzweifelt arbeitete er sich durch die Menge. Natürlich hatte seine Frau auf Kostüme und Masken bestanden, und er musste sich eingestehen, dass sie jetzt nur noch eine von vielen war, die in der Masse einfach unterging. Er ließ sich Richtung Kanal treiben, und … da sah er sie wieder. Sie ruderte verzweifelt mit den Armen, während jemand sie in eine Gondel zerrte. Guido hastete weiter, unbarmherzig um sich stoßend bahnte er sich seinen Weg. Als er ankam, war es bereits zu spät, die Gondel hatte abgelegt.„Christina Maria!“Sie schien etwas zu rufen, er konnte es nicht verstehen. Der Gondoliere drehte ihm den Rücken zu, er trug ein schwarzes Gewand mit Kapuze. Ein sehr ausgefallenes Kostüm, fuhr es Guido unsinnigerweise durch den Kopf. Warum sprang sie denn nicht einfach? Außer ihr und dem Gondoliere war doch niemand an Bord, keiner, der sie festhalten könnte.„Spring doch, spring!“ Die Worte blieben ihm im Halse stecken, als der Fährmann sich plötzlich umdrehte. Unter der Kapuze war kein menschliches Gesicht. Fassungslos starrte Guido in die leeren Augenhöhlen eines Skeletts.„Der Sensenmann …“, flüsterte er, bevor er zusammenbrach und das Bewusstsein verlor.ProduktinformationTaschenbuch: 264 SeitenVerlag: Karina-Verlag (13. November 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056707ISBN-13: 978-3903056701Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 14 JahrenGröße und/oder Gewicht: 14,9 x 1,7 x 20,8 cmDas Buch gibt es als Print überall im deutschen Buchhandel und bei den bekannten Onlinehändlern auf Bestellung, sowie im Karina-Verlag und als E-Book direkt bei Kindle-Amazon.©byChristine Erdic



