Mystische Traumwelten

Kennen Sie das auch? Sie nehmen ein Buch zur Hand und plötzlich tauchen Sie in eine ganz andere Welt ein. Die Wirklichkeit um Sie herum verschwimmt, und die mystische Reise beginnt!Die HexenSchwarze oder weiße Magie? Entscheide dich!Ihr Leben ist aus den Fugen geraten, seit Ravenna in ihrer Wohnung überfallen wurde. Sie leidet unter Angstzuständen und rätselhaften Erinnerungslücken. Als sie nach einer Ohnmacht im Wald auf einem Pentagramm erwacht, glaubt sie zunächst, ihr Bewusstsein habe ihr erneut einen Streich gespielt. Tatsächlich hat sie ein mächtiger Hexenzirkel ins Mittelalter gerufen. Die Hexen benötigen dringend Ravennas Hilfe, denn es geht um nichts Geringeres, als den Teufel persönlich in Schach zu halten ...Produktinformation• Taschenbuch: 704 Seiten• Verlag: Heyne Verlag (11. Juli 2011)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3453533895• ISBN-13: 978-3453533899• Größe und/oder Gewicht: 13,5 x 5,2 x 20,6 cmMystica VeneziaEine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.Produktinformation• Taschenbuch: 264 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (13. November 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056707• ISBN-13: 978-3903056701• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 14 JahrenHexenschattenWas passiert wenn zwei Autorinnen beschließen, gemeinsam ein Buch zu schreiben? Das Resultat sind vier spannende Triller voller Nervenkitzel.Emelie, die in der Geschichte ,,Hexenmaske“ durch ihre bloße Anwesenheit ein ganzes Dorf ins Verderben stürzt, oder in Wien unerklärliche Vorkommnisse eine Frau bald an ihrem eigenen Verstand zweifeln lassen. Als ob das nicht schon genug wäre, hat ein Stalker in der Geschichte ,,Liebe bis in alle Ewigkeit'' eine ganz andere Auffassung von wahrer Liebe als seine Angebetete. Zu guter Letzt verläuft eine Beerdigung in ,,Die alte Dame und das Meer '', an der irischen Küste ganz anders, als man es erwarten würde. So unterschiedliche diese vier Thriller auch sind, gibt es doch etwas was sie verbindet - die dunklen Schatten der menschlichen Seele.Produktinformation• Taschenbuch: 94 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (5. August 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 395038622X• ISBN-13: 978-3950386226• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,5 x 21 cmNiemandsland: Das Land zwischen den WeltenNiemand außer du selbst kann deine Lebensaufgabe erfüllen. Kathy Darwood hat wenig Zeit für Magie und die Fragen nach dem Sinn des Lebens. Als sie aber vor den Trümmern ihrer Ehe steht und sich auch in ihrem Job finstere Dinge tun, macht sie sich auf ins Niemandsland. Dort kann sie all jene Fragen stellen, für die es in ihrem realen Leben keine Antworten zu geben scheint. Sie trifft auf ihre Schutzwesen und universellen Wegbegleiter und erfährt alles über den Ursprung und den Sinn des Lebens, über Lebensaufgaben und die kosmischen Gesetze. Doch die dunkle Seite des Niemandslandes hat noch eine Rechnung mit Kathy offen. Und sie muss sich entscheiden, auf welcher Seite sie zukünftig leben möchte. Ein Buch über die Magie des Lebens.Produktinformation• Taschenbuch: 676 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (24. September 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 153910673X• ISBN-13: 978-1539106739• Größe und/oder Gewicht: 14 x 4,3 x 21,6 cmLuhg HolidayDieser Sammelband vereint zwei spannende Geschichten:Willkommen im Luhg HolidayAls Familie Kohlmann wegen eines vorausgesagten Schneesturms ganz spontan im Hotel Luhg Holiday einkehrt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwartet. In dem alten unheimlichen Haus scheint nichts mit rechten Dingen zuzugehen, und schon bald finden sich die drei Kinder und ihre Eltern im unglaublichsten Abenteuer ihres Lebens wieder.Auf Wiedersehen im Luhg HolidayAuf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?Eine Gruselkomödie der Sonderklasse und ein besonderes Lesevergnügen für die ganze Familie.Produktinformation• Taschenbuch: 128 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (20. Dezember 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3743152622• ISBN-13: 978-3743152625• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,7 x 21 cmMagisches MystischesDie Welt der Magie und des Mystischen öffnet sich. Wir laden Sie ein, den Schritt zu wagen und einzutauchen in die Geschichten dieser Welten.Hexen, Feen und Magier; verzauberte Dinge, phantastische Reisen - all das wartet auf Sie.Dieses Buch beinhaltet die besten Geschichten dieses Themas und wurde ausschließlich von Autorinnen und Autoren verfasst, die damit in die Nominierung zum "Best-Story-Preis 2016" des Karina-Verlages aufgenommen wurden.Produktinformation• Taschenbuch: 280 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (22. Januar 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 390305657X• ISBN-13: 978-3903056572• Größe und/oder Gewicht: 12,3 x 2 x 19,5 cmDer Welten RufEleonora, die Tochter des Burgherrn Magistrus, reist durch den Zauberwald. Bald findet sie einige Gefährten, die sie auf ihrem abenteuerlichen Weg begleiten. Doch dunkle Gestalten bedrohen die Welten und bringen Gefahr. Zwiespalls Geburt vernichtet das Gleichgewicht und nun heißt es, gegen die Welt der Dunkelheit und Finsternis anzutreten.Produktinformation• Taschenbuch: 208 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (10. Februar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056162• ISBN-13: 978-3903056169• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 12 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,5 x 21,1 cm©byChristine Erdic



