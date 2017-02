(fair-NEWS)

In der Geschenkbuch- Kiste finden Sie ein breites Spektrum an Literatur für jede Altersgruppe. Interessante Bücher zum Verschenken und natürlich auch zum Selberlesen werden hier vorgestellt.Gleichzeitig bietet die Geschenkbuch- Kiste Autoren die Möglichkeit, ihre Bücher auf unterschiedlichen Plattformen bewerben zu lassen.Beschreibung:Auf "geschenkbuch-kiste.de" werden laufend neue Bücher vorgestellt. Mit einer Beschreibung und wo es überall zu kaufen ist. Vom Newcomer bis zum Bestsellerautor. Sie werden dann auf Facebook, Google und Twitter beworben.Für Autoren gibt es die Möglichkeit sein Buch bewerben zu lassen!Ein Blick in die Geschenkbuch- Kiste lohnt sich allemal.©byChristine Erdic



Bildinformation: Vom Newcomer zum Bestseller