Original KRAUSE Eisfreigerüst-System: Maximale Sicherheit für die ZUFALL logistics group

Mit mehr als 4,6 Millionen transportierter Sendungen ist die ZUFALL logistics group einer der großen Logistikpartner in Deutschland. Neben dem perfekten Service für den Kunden steht die Sicherheit der Arbeitnehmer im Vordergrund. Das Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9002, für welches ZUFALL bereits seit 1993 zertifiziert ist, dokumentiert dies eindrucksvoll. Wenn die Lastkraftwagen die Niederlassungen der ZUFALL logistics group verlassen sind die Fahrer perfekt vorbereitet, denn die Dächer der Fahrzeuge sind gemäß Straßenverkehrsordnung von Rückständen wie Ästen oder Schmutz befreit. Im Winter werden Sie vor Fahrtantritt entsprechend von den noch gefährlicheren Schneeresten und dem angesammelten Eis befreit. Unfall- und Haftungsrisiken werden so wirkungsvoll vermieden und einer pünktlichen Lieferung steht nichts im Wege. Dafür setzt ZUFALL das original KRAUSE Eisfreigerüst-System ein - das universelle Hilfsmittel zur schnellen und komfortablen Reinigung von Fahrzeugen.Hohe Anforderungen - perfekt umgesetztSchon die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen von ZUFALL zeigten: Die Anforderungen an das "ZUFALL-Eisfreigerüst" können nur mit einem extrem flexibel konfigurierbaren System wie dem KRAUSE Eisfreigerüst-System umgesetzt werden. Erwartet wurde eine ganzjährig einsetzbare, sichere und komfortable Arbeitsplattform zum Reinigen und Enteisen von Fahrzeugen mit einer Gesamtlänge von bis zu 18,75 Metern. Da das Gerüst für verschiedene Fahrzeugtypen genutzt werden soll, stand eine modulare Bauweise mit untereinander koppelbaren Elementen ganz oben im Pflichtenheft.Als Mindestmaße waren eine Breite von 1 Meter und eine Standhöhe von 3,2 Metern gefordert. Insgesamt sollte eine mobile Lösung erarbeitet werden, die je nach Nutzung auch an eine andere Stelle umgesetzt werden kann. Bei Bedarf sollte die Anlage beidseitig genutzt und befahren werden können. Zudem stand auch der sichere seitliche Zugang zum Fahrzeug, zum Beispiel zu den LKW-Planen, im Anforderungsprofil der Wunschlösung.Neben all diesen Anforderungen bietet die von den hessischen Steigtechnik-Spezialisten umgesetzte Lösung noch einiges mehr. So kann das separate Steigteil, eine mobile Plattformtreppe mit steckbarem, umlaufenden Geländer, flexibel eingesetzt werden. Eine gesonderte Nutzung, zum Beispiel für Wartungsarbeiten, ist damit problemlos möglich. Die entsprechende Beschilderung der gesamten Anlage und die jährliche Prüfung der Konstruktion inklusive der entsprechenden Dokumentation im Rahmen der KRAUSE "SafetyServices" runden die perfekte Lösung ab.Informationen zum Eisfreigerüst-System, den KRAUSE-Produkten, Dienstleistungen und die nächsten Messetermine erhalten Sie unter: <a href="www.krause-systems.com"> www.krause-systems.com</a>



Bildinformation: Original KRAUSE Eisfreigerüst-System: Maximale Sicherheit für die ZUFALL logistics group