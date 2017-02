(fair-NEWS)

Berlin, Februar 2017„Big 6“ – almost there! Jan Patrick Krüger, General Manager des Hotel Berlin, Berlin und „schnellster GM Deutschlands“, reist als einer der wenigen deutschen Teilnehmer am 26. Februar nach Japan, um am Tokyo Marathon teilzunehmen. Ziel ist die Erfüllung des Traums eines jeden Lauf-Enthusiasten: Das erfolgreiche Absolvieren aller „Big 6“ Marathons der „World Marathon Majors Serie“.Nur wenige Sportler – und noch weniger General Manager – schaffen das, was Jan-Patrick Krüger in Tokio anstrebt. Bereits 5 prestigeträchtige Marathons haben den „schnellsten GM Deutschlands“ auf jeweils 42km langen Strecken rund um die Welt geführt. Vor der heimischen Kulisse Berlins, entlang der geschichtsträchtigen Routen in London und Boston oder durch die Häuserschluchten der amerikanischen Metropolen Chicago und New York – mit dem Ziel der „Big 6“ vor Augen reiste Jan-Patrick Krüger ehrgeizig um den Globus.Am 26. Februar wird diese – etwas andere – Reise am anderen Ende der Welt in den neondurchfluteten Straßen Tokios ihren krönenden Abschluss finden. Der Tokyo Marathon ist für Jan-Patrick Krüger die letzte Hürde vor dem Abschluss der „World Marathon Majors Serie“ – eine Leistung, die nicht viele Läufer auf der Welt von sich behaupten können.Bereits in der Vergangenheit feierte Jan-Patrick Krüger neben seiner Tätigkeit als General Manager im Hotel Berlin, Berlin sportliche Erfolge. Im Jahr 2015 lief Jan-Patrick Krüger als schnellster Deutscher beim Stockholm Marathon über die Ziellinie. Beim Boston Marathon im selben Jahr kam der Hotelmanager des Hotel Berlin, Berlin als einer der schnellsten Deutschen ins Ziel. Next Stop: „Big 6“!Weitere Informationen auf www.hotel-berlin.de



Bildinformation: „Big 6“ Zielgerade für Jan-Patrick Krüger in Fernost – am 26.02. tritt der „schnellste GM Deutschlands“ beim Tokyo Marathon an, um die „World Marathon Majors Serie“ zu vollenden