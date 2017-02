Gefühlslooping von Heidi Dahlsen

(fair-NEWS)

Am Anfang ist man als Leser unsicher, genau wie die erzählende Lydia. Die unterschiedlichsten Geschichten ziehen den Leser aber schnell in den Bann. Es ist das besondere Schicksal einer Mutter mit Tochter, die an einer Borderline-Störung leidet.Diese Geschichte berührt sehr. Das Buch ist spannend und zugleich informativ geschrieben, denn man erfährt etwas über eine Krankheit, die vielen von uns völlig unbekannt ist.Buchbeschreibung:„Ich bin sterben! Such mich nicht! Dir wünsche ich noch ein sorgenfreies Leben.“ Was macht eine Mutter, wenn sie nach Hause kommt und solch einen „Brief“ ihres Kindes vorfindet? Nach dem ersten Schock versucht sie das unermessliche Gefühlschaos, das die Borderline-Störung bei ihrer Tochter anrichtet, zu ordnen. Es folgt ein jahrelanger, zäher Kampf, der bis zur geistigen und körperlichen Erschöpfung reicht. Am Ende kommt die Mutter zu der unbefriedigenden Erkenntnis, dass sie für ihre Tochter eigentlich nichts weiter tun kann, als selbst die Nerven zu behalten. Das ist jedoch fast unmöglich. Diese Geschichte gibt einen Einblick in eine psychiatrische Klinik, in der die Patienten mit ihren kleinen Verrücktheiten umzugehen oder mit den Dämonen ihrer Vergangenheit abzurechnen lernen. Gewürzt ist die Handlung mit einer Prise ganz normalen Wahnsinns, der so manches Mal nur mit etwas Humor zu ertragen ist.Taschenbuch: 202 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 2 (15. Oktober 2014)Sprache: DeutschISBN-10: 1502858827ISBN-13: 978-1502858825Format: Kindle EditionDateigröße: 930 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 208 SeitenVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00OINWOOAX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertMehr über die Autorin erfahren Sie unter:http://autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com/http://paradies-fuer-leseratten.jimdo.com/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Heidi Dahlsen