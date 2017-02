QLIPP PLUS: Neuer app-basierter Tennis-Sensor

(fair-NEWS)

- Innovatives Design in Form eines Dämpfers: für jeden Tennisschläger geeignet, schnelle Befestigung im Saitenbett- Professionelles Spieltraining: Echtzeitmessung und Videoanalyse von Schlägen und Bewegungen per App für Anfänger bis Profis- Schlaggeschützt: Gummi-Ummantelung und trotzdem nur 9 GrammQLIPP ist der einzige Tennis-Sensor weltweit, der schnell und einfach an den Tennissaiten jedes Schlägers installiert werden kann. Er zeichnet Schläge und Bewegungen des Nutzers während des Spiels in Echtzeit auf und fungiert gleichzeitig als Dämpfer für Vibrationen und Schlaggeräusch. Alle Daten werden per energiesparender Bluetooth LE-Technik an die QLIPP-App übertragen und können dort gespeichert, analysiert sowie mit der Qlipp-Community verglichen werden. Die App ermöglicht zusätzlich eine Videoanalyse über die Smartphone-Kamera, sodass der Spieler seine Haltung optimieren kann. Als digitaler Tennislehrer verbessert QLIPP gleichermaßen das Spiel von Tennisanfängern und Profis. Der heutige Launch von QLIPP PLUS startet mit neuen Features wie einer stoßabweisenden Gummi-Oberfläche, einer verbesserten Lade-Option des Saiten-Moduls sowie zahlreichen Auswertungsfunktionen der App.QLIPP ist mit jedem Tennisschläger kompatibel, denn es ermöglicht ein einfaches Befestigen per Anklippen auf die Saiten. Der Tennis-Sensor zeichnet die Schläge beim Tennisspiel auf und analysiert sie per App hinsichtlich Bewegungsablauf, Konstanz und Intensität. So erhält der Nutzer beispielsweise genaue Informationen über den Schlagtyp, den optimalen Treffpunkt und die Ball- und Schlaggeschwindigkeit. Mit der QLIPP-App kann jedes Match gespeichert und überwacht werden. Der Tennisspieler kann so seine Fortschritte und Schwächen über längere Zeiträume verfolgen und bei regelmäßiger Nutzung seine Technik deutlich verfeinern. Die App zeichnet alle Fortschritte Spiel für Spiel auf und der Spieler erhält Verbesserung seiner Technik.Eigene Spiele live aufzeichnen und weltweit Erfolge teilenMit der App ist zusätzlich eine Videoaufzeichnung und -analyse des Spiels über die Kamera des Smartphones oder Tablets in Echtzeit durchführbar. Der Spieler erhält genaue Informationen über alle Schlagdaten und kann sie direkt mit den Videos vergleichen. Das Feedback in Echtzeit erfolgt optional auch in Audio. Eine Wiedergabe der Videos ist auch in Zeitlupe möglich, sodass der Spieler zum Beispiel Fehler in der Beinarbeit leichter erkennen und seine Haltung künftig einfacher korrigieren kann.Alle Statistiken und Videos können in den sozialen Medien geteilt und mit den Ranglisten weiterer QLIPP-Nutzer aus der Community verglichen werden.Technische Daten QLIPP PLUS:- Gewicht: 8g- Größe: 29x26x15 mm (LxBxH)- Für jede Art von Tennisschlägern geeignet- Einfache Verbindung per Bluetooth 4.0 Low Energy- Reichweite Sensor bis Smartphone: 50m- Videomodus: Aufnahme, Wiedergabe und Überprüfung in Zeitlupe; Feedback in Echtzeit mit Audio- Aufschlagsmodus mit Zeit- und Geschwindigkeitserfassung, Messung der Schlagart sowie Spin und Sweet Spot- Lange Akkulaufzeit: 5h, Aufladen des Sensors ohne Entfernung vom Schläger möglich- Zusätzliche Schutzhülle gegen starke Ballstöße- Unterstützte Geräte für App: Smartphone/Tablet mit Kamera und Android 4.3 oder höher sowie iOS 8.0 oder neuer (kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch)



Bildinformation: QLIPP - World's First Smart Tennis Dampener