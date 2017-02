Travel Industry Club kürt auf Award Night am 7. März Prominente und Branchenexperten zu "Besten der Besten"

(fair-NEWS)

Frankfurt, 17. Februar 2017 - Am 7. März 2017 lädt der Travel Industry Club (TIC) zur Award Night ins Sofitel Kurfürstendamm Berlin. Die Preisverleihung mit rund 400 geladenen Gästen ist seit vielen Jahren als festlicher Auftakt am Vorabend der ITB etabliert. Als führender unabhängiger Wirtschaftsclub der Reiseindustrie wird der TIC 2017 vier der wichtigsten Branchenauszeichnungen verleihen. Darüber hinaus ist die Award Night ein beliebter Treffpunkt zum Networking und Gedankenaustausch. Keynote-Speaker Hans-Ulrich Jörges, Mitglied der Stern-Chefredaktion und ebenso beliebter wie meinungsstarker Talkshow-Gast, wird der Reiseindustrie wichtige Impulse mit auf den Weg geben.Die Auszeichnung "Tourism Ambassador 2017" wird die deutsche Schauspielerin Jessica Schwarz in Berlin in Empfang nehmen, die sich neben ihrem Beruf stark für soziale Projekte engagiert und der deutschen Hotellerie auch persönlich verbunden ist. In den Vorjahren wurden unter anderem der Publizist Roger Willemsen sowie der Schauspieler Hannes Jaenicke zum "Tourism Ambassador" des Travel Industry Club gewählt.Die weiteren Preisträger 2017 werden erst am 7. März im Rahmen der Preisverleihung bekannt gegeben.Als zweiter wichtiger Preis wird 2017 eine weitere Persönlichkeit in die "Travel Hall of Fame" des TIC aufgenommen. Mit dieser Auszeichnung werden ausschließlich Menschen geehrt, die sich um die Reiseindustrie in besonderem Maße verdient gemacht und die ökonomische Bedeutung der Branche maßgeblich vorangetrieben haben. Zu den Mitgliedern der "Hall of Fame" gehören bereits unter anderem Sir Richard Branson (Virgin), James Hogan (Etihad), Horst Rahe (Deutsche Seereederei), Erich und Regine Sixt (Sixt), Dietmar Gunz (FTI) und Klaus Laepple (DRV).Außerdem verleiht der TIC in Berlin erneut den Media Award, um damit der wachsenden Bedeutung von professioneller Kommunikation im digitalen Zeitalter Rechnung zu tragen, sowie den Best Practice Award, mit dem Unternehmen für eine besonders relevante Innovation innerhalb der Reiseindustrie ausgezeichnet werden.Dirk Bremer, President des Travel Industry Club, sagt: "Ich freue mich sehr auf die Award Night am 7. März in Berlin. Ich bin sicher, dass unsere Preisträger einmal mehr unter Beweis stellen, wie tatkräftig und innovativ unsere Branche ist und wie viele kluge Köpfe die Reiseindustrie seit Jahrzehnten zu dem gemacht haben, was sie heute ist und wofür alle Mitglieder des TIC stehen - eine der wichtigsten und attraktivsten Branchen weltweit."



Bildinformation: Travel Industry Club kürt auf Award Night am 7. März Prominente und Branchenexperten zu "Besten der Besten"