Neuer Laminatfußboden mit Laminatschneider leicht verlegt

Ob für dein Ersteinzug in die neue Wohnung oder im Züge der Renovierungsarbeiten immer wieder der der Fußboden mit einem neuen Laminat verlegt. Für eine effektive Verlegearbeiten braucht es richtiges Werkzeug. Eine gute Lösung versprechen die speziellen Laminatschneider. Je nach Budget gibt es verschiedene Modelle ( http://karae.de/laminatschneider-und-parkettschneider/ ). Die einen Laminatschneider verfügen über eine die Klinge mit den Sägezähnen. Die anderen über eine glatte Messerklinge aus einem gehärteten Stahl. Einen weiteren großen Unterschied zwischen den Cuttern gibt es bei der Frage, ob mit dem Laminatschneider auch Winkelschnitte möglich sind.Der Laminatschneider mit einer glatten scharfen StahlklingeDie hochwertige glatte Klinge von dem Laminatschneider arbeitet sich mühelos durch handelsübliche Laminatpaneele bis zu einer Dicke von 1,5 cm. Das Ergebnis ist eine genaue und glatte Schnittkante, auch wenn die Laminatpaneelle mit einer integrierter Trittschalldämmung verstärkt ist. Das Zusatznutzen ist die besondere Langlebigkeit der Klinge, weil die Klingen aus dem gehärtetem Stahl sich mit einfachen Schleifstein nachschleifen lassen. So erfüllt auch der Laminatschneider mehrere Jahre seinen Zweck.Schneidet der Laminatschneider auch Winkelschnitte?Die Laminatschneider sollten möglichst mit einen verstellbaren Schneidwinkel ausgestattet sein, z.B. von 0-45 Grad. Das erleichtert die Arbeit sehr, weil die Winkelschnitte beinahe bei jedem Raum benötigt werden. Zur Ermittlung des benötigten Schneidwinkel verwendet man Messvorrichtungen, wie zum Beispiel die Winkelschablone.Laminatschneider einfach im BetriebAllen Laminatschneidern gemeinsam ist die äußerst einfache Handhabung und ein leises Arbeiten, ganz im Gegensatz zu der Arbeit mit den Kreis- oder Stichsägen.Gestartet wird die Verlegebarbeit mit dem Maßnehmen und Anzeichnen der Laminatpaneele. So ist sichergestellt, dass die Laminatpaneele auf die richtige Länge zugeschnitten werden kann. Dann wird die Paneele auf die Materialauflage gelegt, wichtig ist daher, dass der Laminatschneider stabil steht.Nun steht einem neuem lieblings-Fußboden nichts im Wege. Die Laminatschneider findet man auf den Markplätzen sowie in den Onlineshops, wie zum Beispiel bei www.karae.de KARAE liefert neben dem umfangreichen Online-Angebot auch detaillierte Auskunft und Beratung per Telefon oder E-Mail. Weitere Informationen unter http://karae.de/laminatschneider-und-parkettschneider/ Der Onlinehändler KARAE hat mehrere Laminatschneider in sein Probgramm aufgenommen. Weitere Produkte für die Verlegearbeiten im Portfolio von KARAE sind die Winkelschablonen.Neben qualitativ hochwertigen Produkte erhalten die Kunden KARAE umfassende Beratung aus Expertenhand und einen schnellen Lieferservice.



Bildinformation: KARAE | Der Laminatschneider