Rutronik schließt Distributionsvertrag mit TDK-Lambda

(fair-NEWS)

Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH und die TDK-Lambda Germany GmbH haben einen Distributionsvertrag geschlossen. Er umfasst die gesamte Produktpalette von TDK-Lambda.Ab sofort erhalten Kunden auf <a href="www.rutronik24.com"> www.rutronik24.com</a> ; weltweit die AC/DC Stromversorgungen (Chassis Mount, DIN-Rail) und DC/DC Wandler von TDK-Lambda. Im Rahmen von Projekten vertreibt Rutronik weitere Komponenten wie Rack Mount und PCB Mount AC-DC Netzgeräte, nichtisolierte und isolierte DC/DC Wandler, POL Wandler sowie bidirektionale DC/DC Wandler in Zentraleuropa. "Als einer der führenden Anbieter von hochwertigen Stromversorgungen, wollen wir sicherstellen, dass unsere Kunden weltweit einfach und effektiv unsere Produkte einkaufen können. Das global aufgestellte Unternehmen Rutronik ist ein idealer Partner, der viel Erfahrung in der persönlichen Betreuung von Anwendern im Elektronikbereich hat", sagt Thorsten Osteroth, Distribution Manager bei TDK-Lambda Germany.Andreas Glaser, Produktbereichsleiter bei Rutronik, ergänzt: "Mit TDK-Lambda erweitern wir unser Portfolio um einen der führenden Hersteller für Medizin- und Industriestromversorgungen und sind auch einer der ersten, die die neue Hutschienenserie DRL von TDK-Lambda Germany online anbieten. Des Weiteren bieten wir mit TDK-Lambda skalierbare bzw. kundenspezifische Lösungen an. Somit profitieren unsere Kunden von einem stark erweiterten Sortiment in dem Leistungsbereich von 10W - 10kW."Zielmärkte der innovativen, effizienten und langlebigen Stromversorgungen, die sich zudem durch eine lange Produktverfügbarkeit auszeichnen, sind Industrie und Automation, medizinische Anwendungen, Broadcast und Datacommunication, Test & Messtechnik und Facility Management.



Bildinformation: (Bildquelle: Rutronik)