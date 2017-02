(fair-NEWS)

Schon vor ca. 2500 Jahren hat sich der Mensch Gedanken darüber gemacht, ob Tiere gegessen werden sollten. Der Vegetarismus entstand in Indien sowie auch im östlichen Mittelmeerraum. Dort war er von Anfang an ein Bestandteil religiös-philosophischer Bestrebungen. Der Vegetarismus schließt Nahrungsmittel, die von Tieren produziert werden (Eier, Milchprodukte oder Honig), nicht grundsätzlich aus. Aber Vegetarier ist nicht gleich Vegetarier. So haben sich über Jahre viele Formen des Vegetarismus entwickelt, wie zum Beispiel: der Ovo-Vegetarier, Lakto-Vegetarier, Rohkost-Vegetarier oder Veganer.Als Begründer der vegetarischen Bewegung in Deutschland gilt Gustav Struve. Die vegetarische Küche bietet eine nicht ganz fleischfreie Ernährung an, denn viele Vegetarier essen Fisch.Ihren Aufschwung verdankt die vegetarische Küche nicht zuletzt den kulinarischen Einflüssen ferner Länder. Wie zum Beispiel die asiatische Küche. Diese überrascht mit einer enormen Zahl an vegetarischen Gerichten, die auch den Weg in unsere Küchen gefunden haben. Auch in Indien ist die vegetarische Küche überaus beliebt. Eine breite Palette an fleischlosen Gerichten bietet auch die USA. Und auch in Deutschland findet diese Ernährungsform immer mehr Liebhaber.Die folgenden Buchtipps bieten schmackhafte Gerichte ohne Fleisch. Sie lassen sich gut nachkochen, sodass man einen abwechslungsreichen Speiseplan aufstellen kann. Aber auch Nichtvegetarier kommen auf ihre Kosten, weil die vegetarische Küche überhaupt nicht langweilig ist. Man verzichtet zwar auf Fleisch, aber nicht auf Genuss.BuchtippsVegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]Sie haben Lust auf fleischlose Kost? Dann sind sie bei „Vegetarisch für Jedermann“ genau richtig.Die vegetarische Küche liegt nach zahlreichen Lebensmittelskandalen voll im Trend, denn immer mehr Menschen möchten sich gesünder ernähren und auf Fleisch, aber nicht auf Genuss verzichten.In diesem Kochbuch laden schmackhafte und unkomplizierte Rezepte zum Nachkochen ein. Leckere Gerichte für jeden Geschmack, die Abwechslung auf den Teller bringen und kein zu großes Loch in die Haushaltskasse reißen. Auch leidenschaftliche Fleischesser werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.Guten Appetit!Vegetarischer Genuss – Quer BeetVon wegen, vegetarisches Essen ist langweilig. Überzeugen Sie sich selbst, wie vielfältig und interessant die vegetarische Küche sein kann.Wie der Name „Vegetarischer Genuss - Quer Beet“ schon verrät, finden Sie hier zahlreiche und abwechslungsreiche Rezepte für jeden Geschmack.Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die einen großen Reiz hat und mal andere Geschmackserlebnisse bietet.Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.Guten Appetit!Verlag: CreateSpace Independent Publishing PlatformISBN-10: 1508484740ISBN-13: 978-1508484745Auch als E-Book erhältlich!Vegetarische Weltreise„Einmal um die ganze Welt“, besang schon Karel Gott. Warum sich also nicht mal auf eine kulinarische Reise begeben?„Vegetarische Weltreise“ lädt Sie dazu ein, auf die Teller anderer Nationen zu schauen und die Welt vom Gaumen her kennenzulernen. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die Abwechslung und besondere Geschmackserlebnisse bietet.Auch Nicht-Vegetarier werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.Guten Appetit!Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (12. August 2016)ISBN-10: 1535552042ISBN-13: 978-1535552042Auch als E-Book erhältlich!Über die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Schmackhafte Gerichte ohne Fleisch