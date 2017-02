Design-Domains, Museum-Domains, Art-Domains - die Domainendungen erster Wahl für Museen

(fair-NEWS)

Nehmen wir einmal an, ein Herr Direktor Schmitt leitet eine Design-Museum in Berlin. Welche Domainskönnte man ihm empfehlen:1. Design-Museum.Berlin<a href="www.domainregistry.de/museum-domains.html"> 2. Berliner-Design.Museum </a>3. Berlin.Design<a href="www.domainregistry.de/art-domains.html"> 4. Berlin.Art</a>Es sind natürlich auch viele andere Varianten denkbar, z.B. Berliner-Museum-für.Design.Die selbsterklärenden Domainnamen leuchteen dem Publikum sofort ein. Neben der Registrierung von Museums-Namen kommt auch die Registrierung von Ausstellungen unter .Design und .Art in Frage, um bei den Suchmaschinen mit diesen Begriffen eine dominante Position zu bekommen.Die Darstellung mit .Berlin, .Museum, .Design und .Art ist attraktiver und kürzer-damit auch merkfähiger. Die Merkfähigkeit einer Domain ist beim Marketing von Internetseiten ein entscheidender Faktor.Gutgemachte Webseiten mit solchen Domainnamen werden ein höheres Ranking in Suchmaschinen erhalten als zum Beispiel mit einer De-Domain, weil nun auch in der Domainendung rechts vom Punkt ein wichtiges Schlüsselwort enthalten ist. Es ist unbestritten, dass Schlüsselwörter beim Ranking durch Suchmaschinen wie Google eine große Rolle spielen.Den Zusammenhang zwischen einem besseren Ranking in Suchmaschinen und den Neuen Top-Level-Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die .berlin-Domains bereits erwiesen. Webseiten mit .berlin-Domains sind bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser platziert als Webseiten mit .de-Domains und .com-Domains. Das Ergebnis der Searchmetric-Studie lässt sich wie folgt zusammenfassen:"Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser."Eine weitere Studie von Total Websites in Houston zeigt, dass die Ergebnisse der Searchmetrics-Studie prinzipiell auf alle Neuen Top-Level-Domains übertragbar sind, also auch auf die neuen Art-Domains und Design-Domains. Total Websites stellt fest, dass Google die Domainendungen der Neuen Top-Level-Domains als wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Domain heranzieht und kommt daher zu folgendem Schluss:"Es ist klar, dass die Neuen Top-Level-Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern."Die Deutsche Bundesbahn kann vielleicht keine Garantie mehr für die Rentabilität von Stuttgart 21 geben, aber man kann Museen garantieren, daß eine Museum-Domain rentabel ist.Die monatlichen Kosten von 10 EURO amortisieren sich schon, wenn durch die Museum-Domain nur ein oder zwei Besucher das Museum zusätzlich besuchen. Ein Museum kann also mit einer Museum-Domain nichts falsch machen.Hans-Peter Oswald von domainregistry.de zu dem Thema: "Museen können die Museum-Domain mit einer sogenannten 301-Weiterleitung auf Ihre De-Domain weiterleiten, was sich bei Google vorteilhaft auswirkt. Aber die Einsatzmöglichkeiten der Museum-Domain gehen darüber hinaus. Einige Museen präsentieren sich auf deutsch unter der De-Domain, aber veröffentlichen für die zahlreichen englischsprachigen Touristen die englische Version unter .museum. Man kann die Museum-Domain auch für bestimmte Projekte oder Ausstellungen verwenden."Gerade auch für die selbsterklärenden Museum-Domain gilt, daß sie oft kürzer ist als die De-Domain, da der Namensteil Museum bereits in der Domainendung steckt. Also: Statt Meine-Stadt-Museum.de heißt die Domain nur Meine-Stadt.Museum. Wie schon gesagt: Kurze Domains sind merkfähiger- ein unschlagbarer Vorteil beim Marketing.Die Museum-Domain ist eine exklusive Domain. Sie ist nur für Museen, Verbände von Museen und Vereine von Museumsfreunden vorgesehen. Ein genauer Nachweis ist notwendig.Hans-Peter Oswald von domainregistry.de erläutert: "In Zukunft werden Interessenten für Museen unter .museum im Internet nachschauen. Mit einer .museum-Domain sichern sich Museen einen Unique Selling Point für Ihre Kulturmarketing-Strategie."Marc Müllerwww.domainregistry.de/museum-domains.htmlwww.domainregistry.de/Design-domains.htmlwww.domainregistry.de/Art-Domains.htmlwww.domainregistry.de/Berlin-Domains.html



Bildinformation: Museum auf Taiwan: Die scheinbar versinkenden Bauten (Bildquelle: youncoco)