Wellnessurlaub im Vorfrühling - Erstklassige und günstige Wellnessangebote in Polen

Berlin, Februar 2017 - Im Vorfrühling bietet sich besonders ein Wellnessurlaub an, der uns aus der Winter-Lethargie erweckt. Mit ausgiebigen Wellnessbehandlungen kommt die Energie zurück. Ein Peeling frischt den Körper auf, eine entsprechende Maske gibt der Haut die Feuchtigkeit zurück, professionelle Massagen lösen Verspannungen und fördern die Durchblutung, straffen und unterstützen den Fettabbau. Ein entsprechendes Wellnessprogramm, Saunagänge, ausgedehnte Spaziergänge in der Vorfrühlingslandschaft und viel Ruhe versprechen uns frisch und fit in die warmen Monate zu starten.Polen gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub zu sehr günstigen Preisen im Vergleich zu Westeuropa. Preisbewusste Urlauber können sich im östlichen Nachbarland komfortabel erholen und in Ihrem erfrischenden Wellnessurlaub rundum verwöhnen lassen. Vielseitige und attraktive Angebote rund um Wellnessurlaub in Polen bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website an. Ausgelegt auf unterschiedliche Aufenthaltsdauern und individuelle Geschmäcker ist bei den Angeboten für jeden etwas Passendes dabei. Während des Urlaubs sind viele Inklusivleistungen im Preis schon inbegriffen, so kann man den Aufenthalt ganz entspannt genießen - ohne Extrakosten.Ein Beispielangebot im Überblick:• Arrangement: Reise der Harmonie• Termine: Ganzjährig 2017• Dauer: 4 Tage / 3 Nächte• Preis: Ab 150,- € pro Person und Arrangement• Inklusivleistungen:1. 3 Übernachtungen2. Vollpension (außer Juli und August)3. Zeitlich unbegrenzte Nutzung des Spa-Bereiches4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inkl. Wellnesspaket:1) 1 x exklusive Ganzkörpermassage (55 min)2) 1 x Salz-Körperpeeling (45 min)Die Angebote werden auf dem selbstständigen und unabhängigen Reiseportal Polen-Wellnessurlaub.de zur Verfügung gestellt und können sicher und bequem mittels des Buchungsformulars gebucht werden.Weiterführender Link zu den Angeboten und Buchungsmöglichkeiten: www.polen-wellnessurlaub.de Polen-Wellnessurlaub.de – Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Polen-Wellnessurlaub.de