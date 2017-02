Schöne Sandaletten und Peeptoes für den Frühling findest Du im Schuh Shop HighHeels-Boutique.com!

(fair-NEWS)

Rechtzeitig zum Beginn der wärmeren Temperaturen im Frühling und Sommer präsentiert Ihnen der Schuh Shop www.HighHeels-Boutique.com die passenden Sandaletten und Peeptoes für jede Situation. Egal ob für die Arbeit oder für die Freizeit, hier finden sie den passen Schuhe für jede Gelegenheit.Zu den Highlights der diesjährigen Frühling/Sommerkollektion 2017 zählt unter anderem das umfangreiche Sortiment an stylischen und eleganten Sandaletten. Vor allem der klassische Sandaletten oder Plateau Sandaletten hat in diesem Frühling wieder ein großes Revival. Diese Sandaletten können sowohl im Büro oder auch in der Freizeit gut getragen werden. Egal ob Sandaletten, Sling Back Sandaletten oder auch Plateau Sandaletten, im Onlineshop finden Sie garantiert das richtige Modell für ihren persönlichen Stil. Ein Trend der Frühlingskollektion findet sich auch im kommenden Sommer wieder: der Chrom- oder Metallic-Look. Absätze und Plateaus im glänzenden Design verwandeln jedes High Heels Modell zu einem wahren Eyecatcher. Wem das nicht reicht, dem bietet der Schuhshop www.HighHeels-Boutique.com zusätzlich eine große Auswahl an extravaganten Sling Back Sandaletten und Riemchen Sandaletten mit Strassbesatz, Glitzer und Spitze oder auch schlichte Klassiker aus echtem Leder.Schöne Peeptoes gehören diesen Frühling zu den absoluten Schuh-Trends 2017.Waren noch vor ein einigen Jahren hohe Peepotes außerhalb von Partys undenkbar, sind sie jetzt im Frühling und Sommer 2017 der absolute Trend auf jedem Event. Und zwar nicht nur auf Partys am Abend, sondern auch im Büro oder einfach beim Kaffee trinken mit Freunden. Wo früher gerne Sneakers getragen wurden, nehmen Peeptoes immer mehr den Platz bei vielen Events ein. Durch gute Polsterungen und eingebaute Plateaus lassen sich auch hohe Peeptoes sehr gut über einen längeren Zeitraum tragen.Ein weiterer großer Vorteil der neuen Peeptoes Generation auf www.HighHeels-Boutique.com ist, dass sie wesentlich leichter, bequemer und auch schöner geschnitten sind. Man sieht sie sowohl in den klassischen Farben wie schwarz oder weiß, aber auch Signalfarben wie Rot oder Grün sind sehr im Kommen im Frühling und Sommer 2017.HighHeels-Boutique.com wünscht Ihnen viel Spaß beim Einkaufen!



Bildinformation: HighHeels-Boutique.com - Der Schuh Shop!