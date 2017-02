Modelabel Adenauer & Co eröffnet neues Strandhaus in St Peter Ording!

(fair-NEWS)

Adenauer & Co, das von Konrad Adenauer's Enkel gegründete Modelabel aus Düsseldorf, eröffnet eine weitere Filiale in Norddeutschland – St Peter Ording bekommt ein Beachhouse!



Die Marke Adenauer & Co hat sowohl Herren- als auch Damenmode im Sortiment: T-Shirts, Kapuzen- und Strickjacken, warme Outdoorkleidung, Jeans und Jogginghosen. Dabei wird in den Designs ausschließlich mit farbenfrohen, hellen Tönen gearbeitet – Kleidung in schwarz findet man dagegen nicht im Laden. Ein Anker ist das Wiedererkennungsmerkmal des Labels, genauso wie das Jahr 1876 oft auf den Designs verewigt ist- das Geburtsjahr Adenauers.



Lizenznehmer ist die BK Beachhouse Mode GmbH, die auch schon das Hamburger Geschäft von Adenauer & Co am Gänsemarkt betreibt. Am 20.02.2017 wird das neue Strandhaus in Im Bad 18 eröffnet. Kai Teute, Geschäftsführer von BK Beachhouse, kommentiert:



„Wir haben uns ganz bewusst für St Peter Ording entschieden, denn der Standort passt perfekt zu Adenauer & Co: Adenauer & Co steht für sportlich-schicke, lässige Freizeitkleidung, mit einem maritimen Flair. Es spricht modebewusste Kunden jeder Altersgruppe an, die gerne Zeit draußen verbringen, dabei gemütlich und trendig unterwegs sein wollen. Es geht um Salz auf der Haut und in den Haaren, Wind um die Ohren, Sand zwischen den Zehen. Der Küsten-Lifestyle um Sport, Strand und Meer wird hier modern interpretiert: Wir machen Mode, die Spaß macht, dabei funktionell ist und absoluten Tragekomfort bietet.“



Das Geschäft selbst ist dabei ein besonderes Erlebnis: Tritt man ein, wird sofort das Gefühl vermittelt, in ein kleines Haus am Strand eingetreten zu sein. „Wir l(i)eben unsere Mode und so soll auch der Gast sofort eintauchen in die maritime Welt der Küste. Die Kleidung wird zum größten Teil in Europa gefertigt – die gute Qualität ist höchste Priorität.