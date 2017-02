Moderne Fertighäuser kommen auf den Markt

(fair-NEWS)

Der Traum vom NaturhausViele Menschen haben den Wunsch ein eigenes Haus zu besitzen. Bis dahin braucht es aber sorgfältige Planung, wovon sich viele abschrecken lassen. Deshalb hat es sich Naturhaus zum Ziel gemacht, ganzheitliche Hilfestellungen anzubieten und damit den Traum vom Fertighaus wahr werden zu lassen. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bietet Naturhaus optimale Baukonzepte in Holzbauweise an. Dabei stehen handwerkliches Können, technische Kompetenz und Innovation im Vordergrund. Am Ende soll ein qualitativ hochwertiges Haus mit individueller Gestaltung entstehen, welches seinen Besitzern große Freude bereitet.Zukunftsweisende FertigholzhäuserNaturhaus hat es geschafft, nachhaltig zu bauen und gleichzeitig hohe Qualität und Individualität der Fertighäuser zu gewährleisten. Ein fundamentaler Baustoff ist Holz. Dieser nachhaltige Rohstoff hat seinen ganz eigenen Charakter. Beim Bau der Fertighäuser arbeitet Naturhaus ressourcenschonend und energiesparend und verwendet Bauprodukte mit dem ISO-Standard. Die umweltbewusste Auswahl der Werkstoffe zeichnet Naturhaus ganz besonders aus. Für Ihr eigenes Haus müssen Sie sich nur an uns wenden und zwischen den Kategorien „einfacher Rohbau“, „erweiterter Rohbau“ und „schlüsselfertiger Bau“ wählen. Sollte Ihnen dies jetzt noch nichts sagen, helfen wir Ihnen gerne weiter.Von A bis Z: Der Naturhaus HolzbauWir begleiten Sie und sind stets an Ihrer Seite, bis das Haus fertiggebaut ist. Deshalb bieten wir eine kompetente Beratung und Planung mit möglichst kurzer Bauzeit. Wir errechnen die anfallenden Kosten und sind jederzeit ansprechbar, falls Sie Fragen zur Finanzierung des Projektes haben. Welche Ausbaustufe für Sie die richtige ist, klären wir vorab mit Ihnen. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt doch noch eine Veränderung am Haus haben möchten, dann helfen wir Ihnen gerne beim An- und Ausbau. Treten Sie mit uns in Kontakt und senden Sie eine erste Anfrage.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.natur-haus.it