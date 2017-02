Das Berghotel Südtirol am Vigiljoch

(fair-NEWS)

Mit der Seilbahn zum Hotel LanaErleben Sie einen Urlaub, wie Sie ihn noch nie erlebt haben. Das Vigilius Mountain Resort liegt in 1500 Metern Meereshöhe und ist über eine Seilbahn zu erreichen, die Sie sicher auf das Vigiljoch bringt. Mit dem Auto kommt man nicht hinauf, da es keine Straßen und somit auch keinen Motorenlärm gibt. Dafür ist rund um das Mountain Resort eine tolle natürliche Umgebung entstanden mit einer artenreichen Flora und Fauna. Die tägliche Aussicht auf die farbenprächtige Umwelt lässt Gäste des Hotels eine angenehme Freude spüren.Erholung und Fitness im Designhotel SüdtirolAus allen Wasserhähnen des Lana Hotels fließt das mineralische Quellwasser des Vigiljochs, welches deshalb einen kurzen Weg hat. Auch in den vielfältigen Wellness-Angeboten des Vigilius Mountain Resorts findet das kostbare Wasser Verwendung. Die Spa-Anwendungen werden gerne von unseren Gästen genutzt. Ein Peeling lässt Ihre Haut wieder aufatmen, eine wohltuende Massage löst Muskelverspannungen, oder fragen Sie einmal nach den Vigilius-Paketen im Spa-Bereich. Bisher hat noch jeder die für ihn passende Entspannungsaktivität gefunden. Selbstverständlich bietet das Lana Hotel auch eine Menge Fitness, damit Sie auch im Urlaub frisch und munter bleiben. Sprechen Sie uns an, falls Sie einen Personal Trainer wünschen, der Sie bei Ihren Übungen unterstützt und einen Vitality Check durchführt.Das 5 Sterne Hotel Südtirol erlebenZiehen Sie im Endlospool Ihre Bahnen und genießen den Ausblick auf die Dolomiten durch die großflächige Panoramaverglasung oder entspannen Sie im dampfenden Whirlpool. Wenn Sie es ganz heiß mögen, können Sie die finnische Sauna oder das Dampfbad nutzen. Anschließend bietet sich der Besuch in der Vigilius Cuisine oder dem Restaurant 1500 an, wo hervorragende Speisen auf dem Plan stehen. Mit dieser Stärkung ist es an der Zeit, das Meraner Land zu erkunden. Die Altstädte von Bozen und Meran sind traumhaft. Wer gerne wandert, kann sich auf den Weg in die Dolomiten begeben und Bilder für die Ewigkeit sehen. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.vigilius.it