Kurze PIGMG 1.3 SBC für 6. Gen. Core CPUs!

Pressemitteilung von COMP-MALL GmbH

(fair-NEWS) - LGA 1151 Sockel für Intel® 6. Gen. Core™ i7/i5/i3

- Intel® Q170 Chipsatz

- bis 32 GB 1867/2133MHz dual-channel DDR4 SO-DIMM

- Intel® GbE mit Intel® AMT 11.0

- 3 Controllers PCI Express Gen 3

- RAID, SATA 6Gb/s & mSATA, USB, COM

- Formfaktor PICMG 1.3 half-size

- dual Display, VGA, DP

- PCIe Mini Slot





Das Modell HPCIE-Q170 von COMP-MALL, eine halblange PICMG 1.3 Computer-Karte/Slot CPU, ist ausgelegt für leistungsstarke, erweiterbare aber gleichzeitig kompakte Industrie-PC Lösungen.



Die half-size PICMG 1.3 SBC ist für LGA1151 Intel® 6. Gen. Core™ i7/i5/i3, Pentium® oder Celeron® Prozessore konzipiert und basiert auf dem Intel® Q170 Chipsatz. Die zwei 260-pin 1867/2133MHz dual-Channel DDR4 SO-DIMMs unterstützen max. 32GB.

Zusammen mit USB 3.0, mSATA und SATA 6Gb/s Ports sind schnelle Daten Übertragungen möglich. Der SBC bietet Dual Display Betrieb ist über den VGA und den internen DisplayPort (iDP). Mit Hilfe eines optionalen Converter Boards lässt sich der iDP Ausgang in einen HDMI, DVI, VGA, LVDS oder DisplayPort umwandeln.



Vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten ergeben sich durch kompakte PICMG 1.3 Busplatinen, möglich sind eine PCIe x16 oder zwei PCIe x8 oder eine PCIe x8 und zwei PCIe x4 Slots. Ein zusätzlicher PCIe Mini Steckplatz bietet mSATA und USB. Von COMP-MALL sind unterschiedliche Kompakt- und 19“ Gehäuse für diesen Single Board Computer (SBC) erhältlich.



Industrieoptimierte Ein-/Ausgänge erlauben hohe Flexibilität : 2 x PCIe GB Ethernet-Kanäle - einer mit Intel® AMT 11.0 Version und möglicher Fernwartung, 2 x SATA-Ports mit 6 Gbit/s mit RAID 0/1 für sicheren und schnellen Zugriff, mSATA, VGA, DP, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 2 x COM, KB/MS, Audio, 8 bit digitale E/A’s, SM-Bus und I2C. Ein Watchdogtimer für automatischen Neustart ist ebenso on-board, wie die hilfreiche „One Key Recovery“ Funktion.

Der Betriebstemperaturbereich reicht von -20°C bis +60°C.

Das Datenblatt finden Sie unter



Durch die COMP-MALL Individualisierungsleistungen kann die Computer-Karte für den jeweiligen Einsatz konfiguriert, Kundenspezifische Hard- und Software im Assemblierungsprozess eingebunden, vorparametriert und repliziert werden. Das spart dem Anwender Zeit und Kosten.

COMP-MALL bietet weitere Industrie PIGMG SBCs unter

Als Partner für Industrie-PC Lösungen präsentiert sich die COMP-MALL GmbH kundenorientiert, flexibel und unabhängig. Das Geschäftskonzept ist auf Langzeit-Partnerschaften ausgelegt. Lösungsfokussierung sowie die Optimierung der Qualität und der Prozesse stehen im Mittelpunkt des nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Unternehmens mit Sitz in München.



Das Produktportfolio umfasst die Hauptbereiche Embedded-Computer, Panel-PCs und CPU-Boards. Zusätzlich im Programm stehen eine breite Auswahl an Tablet-PCs, PDAs, 19“-Systemlösungen und Zubehör wie industriellen Netzteilen oder Flash Disks.



Die Box-PCs, DIN-Rail-/Hutschienen PCs, Mini-Controller oder 19“-Industrie-PCs können als einsatzbereite lauffähige Systeme geliefert werden. Ob mit kundeneigener Hard- und Software integriert, vorparametriert und speziell getestet oder als Barebone sind Lieferungen an den Einsatzort ebenfalls möglich. Die optische und mechanische Individualisierung ist bei vielen Geräten ebenfalls durchführbar.



Panel-PCs, Touch-PCs oder Display-Computer sind ebenfalls anpassbar und als Komplettlösung realisierbar. Die Integration von Corporate Design Wünschen der Kunden oder ein besonderer Funktionsumfang können bei den meisten Modellen auch in kleineren Serien realisiert werden.



Auf dem Boardlevel steht eine breite Auswahl an CPU-Karten bereit. Immer auf dem höchsten Stand der Technik können Embedded Boards, Full- und Halfsize Slot-CPU Karten sowie industrielle Motherboards in verschiedenen Standards ausgewählt werden. Neben BIOS-Anpassungen ist bei mittleren und großen Serien auch die individuelle Bestückung (Schnittstellenmodifikation) möglich.



Zur Komplettierung stehen (Touch-)LCD-Monitore, Industrie-PC-Gehäuse, SSD-Festplatten, USB- und SATA-Disk-On-Module, spezielle Netzteile/USV und weitere Komponenten zur Verfügung.



Alle Komponenten und Systeme sind qualitativ hochwertig und für den industriellen Einsatz konzipiert. Sie erfüllen verschiedene Normen und unterliegen einem systembasierenden Product-Lifecycle Management. Neben dem EOL Management können mit individuellen Bevorratungskonzepten Verfügbarkeiten von mehreren Jahren realisiert werden. Durch die Langlebigkeit sowie die Langzeitverfügbarkeit der Systeme und Komponenten eignen sie sich insbesondere im Anlagenbau, Automatisierung, Mess-, Steuer- oder Regeltechnik, Fahrzeugbau, Logistik, Medizin, Gebäudeautomation oder Retail, POS/POI sowie viele weitere Branchen.



COMP-MALL GmbH
Unterhachinger Straße 75 - 81737 München
Tel.: 089/856315-0 - Fax: 089/856315-15
info@comp-mall.de - www.comp-mall.de