Arbeitsblatt DWA-A138, der Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., gilt für die Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig befestigten Oberflächen anfallen. Arbeitsblatt DWA-A138 umfasst Dach- und Terrassenflächen in Siedlungsgebieten sowie Flächen des ruhenden und fahrenden Verkehrs.In Wasserschutzgebieten gelten für das Versickern von gesammelten Niederschlagswasser Sonderregelungen, die in diesem Arbeitsblatt nur grundsätzlich angesprochen werden. Wird eine Versickerungsanlage in einem Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiet geplant, sind die Anforderungen der jeweiligen Schutzgebietsanordnungen maßgebend.Entwässerungstechnische Begriffe zu DWA-A138Dezentrale Versickerungsanlage• Anlage zur Versickerung der auf einem Grundstück anfallenden NiederschlagsabflüsseZentrale Versickerungsanlage• Anlage zur Versickerung der auf mehreren Grundstücken anfallenden NiederschlagsabflüssenArten der Versickerungsanlagen in DWA-A138a) Flächenversickerung• flächenhafte Versickerung von Niederschlagsabflüssen ohne zeitweilige Speicherung• diese Art der Niederschlagsentsorgung entspricht dem natürlichen Fallb) Rohr-Rigolenversickerung• Linienförmige unterirdische Versickerung von Niederschlagsabflüssen in einem mit speicherfähigen Material gebetteten Rohr mit unterirdischer Zuleitung• die Überarbeitung besteht aus Kunststoff-Bausteinen welche den Speichergrad auf das 3-fache bei gleichem Raumbedarf anhebenc) Rigolenversickerung• Linien- oder Flächenförmige unterirdische Versickerung von Niederschlagsabflüssen in einem mit speicherfähigem Material versehenen Aushub mit oberirdischer Zuleitungd) Schachtversickerung• Punktförmige unterirdische Versickerung von Niederschlagsabflüssen in einem Schacht mit durchlässiger Sohle und/ oder Wandung• nur noch in Sonderfällen zulässig, da der Stofftransport hin zum Grundwasserleiter einer Reinigungsleistung entgegenstehte) Versickerungsbecken• Anlage zur oderirdische Versickerung von Niederschlagsabflüssen in einem Erdbecken mit einer Einstauhöhe von >0,5m• findet eher Anwendung bei einer zentralen Versickerung von mehreren Grundstücken, da diese Anlage zur Gefahrenabwehr gesichert werden solltef) Versickerungsmulde• Fläche, geformte Geländemulde zur Versickerung von Niederschlagsabflüssen mit zeitweiliger oberirdischer SpeicherungDWA-A138 bildet das Regelwerk zur Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser. Muss aber hinsichtlich der stofflichen Belastung der Niederschlagsabflüsse eine Bewertung und notwendige Behandlung getroffen werden, so bedarf es der Beachtung vom Merkblatt DWA-M153. Diese gibt Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser und welche Maßnahmen zur Reinigung von stofflich belasteten Niederschlag getroffen werden müssen.



